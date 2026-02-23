  • 會員
23/02/2026 16:08

【關稅戰】中金：IEEPA關稅裁決或對人民幣影響偏向積極

　　美國最高法院20日公布裁決，認定特朗普政府援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施的大規模關稅政策違法，美國政府旋即宣布將援引其他法律加徵關稅。中金研報稱，該判決或將給美元帶來利空，而對不同貨幣的影響來看，研報認為相關判決或對人民幣影響偏向積極，對歐元、日圓則偏向中性。

　　中金研報指出，具體來看，此前美國基於IEEPA對中國加徵的關稅包括10%的「芬太尼關稅」和10%的對等關稅。隨著IEEPA關稅被裁決違法，並且特朗普宣布加徵15%的122條關稅，綜合或將降低中國商品關稅5%。此外，具有懲罰性的40%的轉運關稅(Transshipment Tariff)亦可能失效，這也將為中國的出口帶來一定利好。因此，我們認為IEEPA關稅被判違法或更有利於降低對華關稅，並有望提振人民幣匯率。

*中長期內給美元帶來明顯的壓力*

　　研報指，從2025年美元與關稅的關係變化或可以看出，關稅波動的不確定性及市場對美元資產的信心是影響美元匯率的重要結構性因素。

　　而IEEPA關稅被裁定非法，一方面部分削弱了關稅收入對財政的支撐，進而可能影響市場對美元資產的信心，另一方面，這或令市場較難預測後續關稅稅率及貿易談判的推進，給市場帶來更多的不確定性。

　　從時間維度上來看，短期內由於市場對於美國最高法的判決已有一定預期，資產波動或偏向溫和，關稅退款、財政減收、美國政府拓展關稅來源等事件亦較難在短期內快速發酵。

　　中金研報指出，因此認為美元等資產價格在短期內的波動性可能只會溫和提升。中長期看，上述事件發酵所帶來的影響將逐步顯現，市場對於美國財政狀況及特朗普政府難以預測的行為等事件的擔憂或是非線性發展的。這或將在中長期內給美元帶來明顯的壓力。
《經濟通通訊社23日專訊》

