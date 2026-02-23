【ＡＩ】阿里雲Coding Plan新增服務支持千問等模型，首月1.8萬次請求僅7.9元

阿里雲22日宣布，Coding Plan訂閱服務新增支持Qwen3.5-Plus、Qwen3-Coder-Next、GLM-4.7、Kimi-K2.54款編程模型，用戶訂閱後即可自由切換模型。即日起，新用戶首月首購享兩折優惠，18000次請求額度僅需7.9元(人民幣．下同)，90000次請求僅需39.9元。



據報道，AI Agent是目前大模型的主要應用載體，業界已湧現Claude Code、OpenClaw等AI工具。但Agent需要執行複雜任務，並進行多輪規劃與工具調用，tokens消耗量呈指數級增長，有數據顯示，單個Agent的算力消耗是傳統Chatbot的100至1000倍。為此，阿里雲推出Coding Plan訂閱服務，為用戶提供性價比更高、可自由選擇的模型服務。



阿里雲Coding Plan共有Lite基礎版和Pro高級版兩個套餐。其中，Lite基礎套餐可享受每月最多18000次請求，新用戶購買首月僅需7.9元。Pro高級套餐可享受每月90000次請求，可完成數千次複雜任務，新用戶首月僅需39.9元，極大地降低高頻次編碼需求場景的成本。用戶可在Qwen Code、Claude Code、Cline、OpenClaw等主流AI工具使用阿里雲Coding Plan訂閱服務。



此前，阿里雲百煉已上線全新的Qwen3.5-Plus，其API價格低至每百萬tokens 0.8元，用戶僅需不到5%的價格即可獲得媲美Gemini 3的高性能。現在，阿里雲Coding Plan的上新進一步降低了模型的使用成本，讓用戶真正享受到模型自由。



目前阿里雲百煉平台已上線100多款國內外主流模型，同時為開發者提供了400多個AI硬件、短視頻及廣告內容等領域的Agent模板與服務。

《經濟通通訊社23日專訊》