  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

23/02/2026 10:00

《京城近觀》稻香村三件套，主席同款年貨成爆款

　　蜜三刀、奶油麻花和開花棗這三款傳統年味小食，可以說是今年年貨的最大爆款。在春節臨近的2月10日，也是農曆小年，國家主席習近平來到北京東城區隆福寺街區的稻香村零號尋寶館內，親自挑選這三樣年貨，一共花費45元人民幣。讓這三款原本只是老北京記憶中的點心，一下子成為今年北京年貨的超級爆款。

*一天直接補貨高達一噸*

　　2月11日（小年次日），零號店首次備貨700多斤，三種小食每種準備了200多斤，但不到一天已售罄，不得不向周邊門店調貨。之後一天備貨量增至1000斤，半天即告售罄；北京稻香村門店在2月12日這天直接補貨高達一噸。2月13日繼續火爆，銷量維持高位。門店客流與平日相比直接翻倍，許多顧客是專程前來購買同款年貨。店員透露，食品廠師傅們都在加班加點增加產能，但依然供不應求。

　　受主席青睞的小吃到底有甚麼特點呢？這三款都是非常傳統的經典點心，外表相對樸實無華。蜜三刀的名字聽起來既甜蜜又帶著一絲江湖氣。「蜜」指其外層掛滿飴糖蜜漿，口感香甜，「三刀」指糕點生胚上劃的三道平行刀痕。外形似刀，裹滿蜜汁。炸至金黃後浸入蜂蜜和麥芽糖糖漿，外皮略脆。相傳由北宋文豪蘇東坡隨口命名。奶油麻花的奶油香氣濃郁。不同於傳統油炸麻花，它的質地更輕盈，奶香更突出，是典型的北京年味。開花棗以優質紅棗為基料的手工點心，外皮酥脆如開花，內餡細膩棗香濃郁。

*北京稻香村1895年由金陵人郭玉生在前門外觀音寺創辦*

　　「稻香村」是中華老字號。這個名字，承載著許多人的味蕾記憶，但很多人可能不知道，北京常見、分店處處的「稻香村」其實分屬不同的品牌，主要分為蘇州稻香村和北京稻香村。它們雖然名字相似，產品上也有很多重合，卻是兩家獨立運營、各有淵源。簡單來說，是傳統糕點界的「南北雙雄」。習主席去的稻香村，是北京稻香村。

　　蘇州稻香村於1773年創立，起源於清朝乾隆三十八年的蘇州，被譽為「糕點泰斗，餅藝至尊」，是現存歷史最悠久的中式糕點企業之一，其蘇式月餅製作技藝被列入江蘇省非物質文化遺產保護名錄。

　　北京稻香村的身世相對複雜一點。前身是1895年由金陵人郭玉生在前門外觀音寺創辦「稻香村南貨店」，是京城首家生產經營南味食品的糕點舖。這家店經營了30年左右，在1926年因戰亂關張，歇業長達半個多世紀，1983年原稻香村學徒劉振英在政府支持下，開始籌備復業，北京稻香村於1984年1月在東四北大街重新開業，並於2005年改制為北京稻香村食品有限責任公司，同樣被認定為「中華老字號」。

　　「稻香村」的品牌歷史錯綜複雜。蘇州稻香村是「稻香村」糕點類商標的最早持有者。北京稻香村在復業發展後，也曾於2003年、2008年兩次獲得蘇州稻香村的授權，在糕點類商品上使用「稻香村」商標。此後，雙方因商標使用產生過法律糾紛。目前，北京稻香村在糕點產品上主要使用其註冊的「三禾」商標以作區分。不過，店舖招牌和裝潢卻不好區分，很多時候都要諮詢店員才能分別。

*隆福寺稻香村零號尋寶館是新型國潮門店*

　　習主席光顧的隆福寺零號尋寶館是2024年開業的新型國潮門店，主打推出造型獨特的糕點新品，包括青銅器造型糕點新品，打造沉浸式國潮體驗。這是繼東四北大街148-150號「零號店」和朝外市場街26號「廿四節氣館」之後的第三家中華傳統飲食文化新型門店。以「文化+體驗」為核心，將傳統食器「鼎」「簋」「樽」「盉」創意復刻成精致糕點，將青銅器、食禮、節氣等傳統文化元素融入空間設計，打造了一個可逛、可吃、可拍照、可互動的沉浸式國潮場景，讓年輕人也願意去打卡。

　　其實除了稻香村三件套，習主席還在豐年灌腸店購買一斤多灌腸，又在義利買了維生素麵包、大果子麵包各一個。這兩款都是北京義利最經典、最受市民喜愛的傳統麵包，這幾款產品近期都銷量大增。消費者不妨多自己挖掘一下老字號的產品，說不定會找到更多驚喜。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 特朗普在最高法院敗訴，再難用關稅籌碼打擊「不聽話...

23/02/2026 10:14

關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區