《中國要聞》7名中國遊客貝加爾湖溺亡，俄外長向王毅表示慰問

一輛載有8名中國遊客的越野車當地時間上周五(20日)在俄羅斯貝加爾湖奧利洪島附近墜入冰面大裂縫，其中1名中國遊客成功逃生獲救，其餘7名遊客及當地司機隨車沉入湖中溺斃，潛水員已於事發翌日(21日)打撈出全部遇難者遺體。俄羅斯外長拉夫羅夫21日就事件向中國外交部長王毅致以慰問。



據了解，車輛墜入的冰面大裂縫寬3米，而該處水深18米；司機為44歲當地居民，車上的中國遊客包括一家四口(夫婦、14歲女兒及一名女性親屬，其中丈夫獲救)，以及4名臨時拼車團友。據報涉事司機違規非法載客，並無視禁令在出現裂縫的冰面行駛。俄羅斯偵查委員會已根據「提供不符合安全要求服務」的條款對事件展開刑事調查。俄羅斯伊爾庫茨克州長科布澤夫21日在社交平台發文，向遇難者親屬和朋友表達最深切的哀悼，並提醒遊客跟隨正規的旅行社出行。

《經濟通通訊社23日專訊》