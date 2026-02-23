  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

23/02/2026 09:41

《中國要聞》7名中國遊客貝加爾湖溺亡，俄外長向王毅表示慰問

　　一輛載有8名中國遊客的越野車當地時間上周五(20日)在俄羅斯貝加爾湖奧利洪島附近墜入冰面大裂縫，其中1名中國遊客成功逃生獲救，其餘7名遊客及當地司機隨車沉入湖中溺斃，潛水員已於事發翌日(21日)打撈出全部遇難者遺體。俄羅斯外長拉夫羅夫21日就事件向中國外交部長王毅致以慰問。

　　據了解，車輛墜入的冰面大裂縫寬3米，而該處水深18米；司機為44歲當地居民，車上的中國遊客包括一家四口(夫婦、14歲女兒及一名女性親屬，其中丈夫獲救)，以及4名臨時拼車團友。據報涉事司機違規非法載客，並無視禁令在出現裂縫的冰面行駛。俄羅斯偵查委員會已根據「提供不符合安全要求服務」的條款對事件展開刑事調查。俄羅斯伊爾庫茨克州長科布澤夫21日在社交平台發文，向遇難者親屬和朋友表達最深切的哀悼，並提醒遊客跟隨正規的旅行社出行。
《經濟通通訊社23日專訊》

上一篇新聞︰23/02/2026 09:53  《中國房產》中指院：去年四季度重點城市寫字樓租金環比跌０﹒…

下一篇新聞︰23/02/2026 09:31  【人行操作】春節後資金面前瞻：首周超２﹒２萬億元逆回購到期

其他
More

23/02/2026 10:00  《京城近觀》稻香村三件套，主席同款年貨成爆款

23/02/2026 09:16  《行業數據》央視：春節假期前四天，全國零售商日均銷售同比增…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區