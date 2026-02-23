微信春節消費報告：廣東成全國最愛「發紅包」和「送藍包」省份

微信團隊今日發布2026春節數據報告《新春消費「馬」力全開》。報告顯示，微信藍包（註：透過微信小店送禮）正成為網民熱愛的春節送禮方式，微信小店日均送禮訂單數環比增加4倍。其中，廣東同時登頂全國「最愛發紅包」和「最愛送藍包」省份。



*「生肖遊」熱度高漲，線下交易消費額漲逾倍*



春節期間，帶「馬」字的出行目的地熱度高漲，馬來西亞與馬爾代夫迎來大波中國遊客，線下交易消費金額同比分別大漲131%和186%，馬來西亞小程序春節期間交易金額同比增長超140%。春節假期，小程序在全球市場表現亮眼，交易金額同比增長超65%。



亞洲國家和地區依然是國人出行首選，澳門與香港交易筆數同比分別提升39%和24%，與泰國、韓國、馬來西亞穩居境外線下交易筆數Top 5。此外，受冬奧會驅動，意大利小程序春節期間交易金額同比增長超190%，意大利也領銜卡塔爾、瑞士等國，成為今年春節全球交易筆數同比增速「最快黑馬」。



*港人北上私立/民營醫院診所消費筆數增117%*



另外，港人北上從單純遊玩進化為全方位生活方式：內地電商平台消費筆數激增近430%，北上就醫亦成健康消費新趨勢，港人北上私立/民營醫院診所消費筆數同比增長117%。



海外入境遊客通過在微信綁定國際銀行卡線下交易筆數維持高速增長，日均訪問小程序的入境遊用戶環比增長超1倍。其中，醫療美容相關消費交易金額同比增長翻倍，成為外卡遊客消費增速最快的行業之一。「外包內用」上，微信支付現已支持12個國家地區的29個境外錢包，今年春節同比去年筆數增長超過28%。

《經濟通通訊社23日專訊》