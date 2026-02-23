  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

23/02/2026 14:14

微信春節消費報告：廣東成全國最愛「發紅包」和「送藍包」省份

　　微信團隊今日發布2026春節數據報告《新春消費「馬」力全開》。報告顯示，微信藍包（註：透過微信小店送禮）正成為網民熱愛的春節送禮方式，微信小店日均送禮訂單數環比增加4倍。其中，廣東同時登頂全國「最愛發紅包」和「最愛送藍包」省份。

*「生肖遊」熱度高漲，線下交易消費額漲逾倍*

　　春節期間，帶「馬」字的出行目的地熱度高漲，馬來西亞與馬爾代夫迎來大波中國遊客，線下交易消費金額同比分別大漲131%和186%，馬來西亞小程序春節期間交易金額同比增長超140%。春節假期，小程序在全球市場表現亮眼，交易金額同比增長超65%。

　　亞洲國家和地區依然是國人出行首選，澳門與香港交易筆數同比分別提升39%和24%，與泰國、韓國、馬來西亞穩居境外線下交易筆數Top 5。此外，受冬奧會驅動，意大利小程序春節期間交易金額同比增長超190%，意大利也領銜卡塔爾、瑞士等國，成為今年春節全球交易筆數同比增速「最快黑馬」。

*港人北上私立/民營醫院診所消費筆數增117%*

　　另外，港人北上從單純遊玩進化為全方位生活方式：內地電商平台消費筆數激增近430%，北上就醫亦成健康消費新趨勢，港人北上私立/民營醫院診所消費筆數同比增長117%。

　　海外入境遊客通過在微信綁定國際銀行卡線下交易筆數維持高速增長，日均訪問小程序的入境遊用戶環比增長超1倍。其中，醫療美容相關消費交易金額同比增長翻倍，成為外卡遊客消費增速最快的行業之一。「外包內用」上，微信支付現已支持12個國家地區的29個境外錢包，今年春節同比去年筆數增長超過28%。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區