《中國要聞》內地今年電影票房破80億元領跑全球，《尋秦記》暫排第八

據燈塔專業版數據，截至今日下午2時48分，2026年度大盤票房（含預售）突破80億元人民幣，領跑全球電影市場。票房前十位電影分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》、《熊出沒．年年有熊》、《瘋狂動物城2》、《匿殺》、《阿凡達3》、《尋秦記》、《熊貓計劃之部落奇遇記》、《重返寂靜嶺》。

《經濟通通訊社23日專訊》