《大灣區》白雲機場春運單日旅客量首破28萬人次，創歷史新高

根據白雲機場最新披露的數據，昨日（22日）大年初六春運第21天，白雲機場保障航班、旅客分別為1680架次、28.34萬人次，與2025年春運相比分別增長6.53%、7.3%。其中，單日旅客量為首次突破28萬人次，創白雲機場歷史新高。



自2月2日春運啟動以來，白雲機場累計運送旅客556萬人次，成為全國首個春運客流量突破500萬的機場。

《經濟通通訊社23日專訊》