《經濟時評》瑞銀：今年中國經濟增長目標或定於4.5%-5%區間

今年全國兩會（全國政協、全國人大會議）將分別於3月4及5日在北京開幕，期間發布的政府工作報告將設定今年的中國經濟增長目標。瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇預計，政府工作報告對經濟目標和宏觀政策基調的設定將基本符合預期；地方兩會設定的經濟增長目標大多低於2025年，但同時強調「要在實際工作中全力爭取更好結果」，這意味著中國經濟增長目標更可能設定在「4.5%-5%」這一區間，而非前幾年的「5%左右」。



宋宇及其團隊在報告中認為，區間下限(4.5%)應該並非政策制定者的理想目標，就像2024年和2025年經濟目標設定在「5%左右」，實際更像「5.0%或更高」。2024年和2025年設定的經濟目標和實際增速表明，高層或希望改變此前十多年經濟增速下滑的速度（年均下滑0.3個百分點左右）。



宋宇又指，潛在經濟增長目標或許可視為「十五五」期間目標--4.5%可能更接近2030年的適宜經濟目標，而非2026年。經濟增長目標下修或表明政府預留更多靈活空間，考慮到當前宏觀環境面臨各種挑戰，包括人口結構影響（每年拖累經濟增速約0.2個百分點）及地緣經濟緊張局勢。



他並指出，中國與發達市場關係改善所帶來的實際利好或許不像看起來那麼大，許多協議僅為初步方案。不過這顯然對市場情緒帶來一定提振作用。得益於此，政府或對於實現5%左右的經濟增速更有信心。他同時指出，應更為關注政府工作報告發布後之高層領導在兩會小組討論中的發言。

