etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

23/02/2026 14:30

【ＦＯＣＵＳ】「解放日」到「審判日」，兩大不尋常添變數

　　【FOCUS】去年4月的「解放日」有多「威」，今年2月的「審判日」就有多「弊」--幾乎無往不利的「關稅」籌碼（訛詐），遭美國最高法院周五（20日）的一紙裁決打回原形，衍生漫長手尾之際，亦有兩大不尋常值得留意。

*國情咨文前搶閘，6:3大比數*

　　「So，it’s a loss, then？（所以，輸了？）」據報是特朗普獲幕僚告知結果後的第一反應，盡顯他的意外與不甘。也難怪，周二（24日）將於國會山發表第二任期首個國情咨文(State of the Union)的他，本將毫無懸念吹噓按年暴增逾兩倍的關稅收入（去年錄2640億美元）。

　　但如今，不單要直面被他斥為「傻瓜和走狗」的一眾大法官（按慣例將於總統發表國情咨文時前排就座），更要應對潛在的退款追討（估計規模逾1700億美元）。
　
　　最高法院不尋常地在國情咨文前公布裁決結果，過往備受矚目裁決常見的5:4膠著結果，亦轉為6:3的壓倒性共識（6名裁定關稅「非法」的法官中，有2名由特朗普任命），均展示對總統不受限制的權力擴張的制約，超越保守派、自由派的意識形態。

*借第122條反擊，難掩法律漏洞*

　　特朗普去年4月2日基於而祭出的全球關稅遭最高法院推翻，他隨即於同日宣布根據另一授權《1974年貿易法》第122條，自24日起徵收10%（後升至上限15%）全球關稅，期限最多150天（除非國會授權延長）。

　　不尋常的是，有別於去年「解放日」時特朗普以宣布美國進入「緊急狀態」來動用《國際緊急經濟權力法》，他最新的尚方寶劍122條，前提則是允許總統在「出現根本性國際支付問題」的情況下，包括「美國巨額且嚴重的國際收支逆差」及「美元即將大幅貶值」。

　　鑒於沒有證據顯示美國正面臨國際收支失衡，意味第122條在法律上亦難站住脚，並強化了此只是華府的權宜之計，並為後續重拾特朗普第一任期時的《1974年貿易法》第301條（稅率不設上限）爭取時間。

*三大不確定性再起，中國增籌碼*

　　此呼應了特朗普的社媒發帖，「未來幾個月，將確定並發布新的、法律上允許的關稅，這將繼續我們非常成功的、讓美國再次偉大的進程。」

　　不確定性隨之而起：其一是已與美國達成貿易協議的國家，例如適用10%稅率的英國、沙特、澳洲、土耳其，適用15%稅率的歐盟，適用18%稅率的印度等，到底將按何執行；其二是企業恐再次陷入是否轉嫁成本、暫緩招聘、搶運訂單的兩難；其三是原本逐漸明朗的通脹消退、財政收支路徑趨於複雜。

　　唯一可以肯定的是，華府預告的特朗普3月31日的北京之行，將因對等關稅、芬太尼關稅武功盡廢而銳氣大減。中國如何善用今次槓桿，人民幣匯率勢成風向標。

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？

