輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》感謝特朗普

　　港股昨日（23日）大升逾600多點，應是上周五（20日）港股夜期升逾400多點所致。而上周五港股夜期之升，應是特朗普的亂加關稅被美最高法院被判違法。此即全球關稅壓力可減，能不要感謝特朗普的糊塗或無能？
　
　　昨日恒生指數成分股中，83隻上漲，5隻下跌，其中紫金礦業(02899)漲5.4%；美團(03690)漲5.3%，股價觸底反彈，機構稱AI投資有望進入產業趨勢下半場，科網股全線回暖；中芯國際(00981)漲5%。跌幅方面，蒙牛乳業(02319)跌1.9%，美的集團(00300)跌0.7%。恒生科技指數成分股中29隻上漲，1隻下跌，其中蔚來(09866)漲5.5%；華虹半導體(01347)漲4.5%，機構認為公司新12英寸芯片廠Fab9A將於今年達到最高產能。
　
　　科網股普漲，美團漲超過5%外，阿里巴巴(09988)、小米(01810)、京東(09618)、騰訊(00700)漲超過3%。半導體、AI芯片股走強，英諾賽科(02577)漲超過10%、壁仞科技(06082)漲超過9%，華虹半導體、中芯國際漲逾4%和5%。光通訊概念走強。長飛光纖光纜(06869)漲14%，劍橋科技(06166)漲超過6%。
　
　　黃金、資源股、有色金屬概念走強，潼關黃金(00340)漲超過12%，贛鋒鋰業(01772)漲超過8%，紫金黃金國際(02259)、五礦資源(01208)漲超過6%，紫金礦業漲超過5%。
　
　　無人駕駛概念股拉升，浙江世寶(01057)漲近20%；汽車股走高，蔚來(09866)漲超過5%，比亞迪股份(01211)漲近5%，理想汽車(02015)漲近4%。
　
　　AI大模型、機器人板塊回落，智譜(02513)大跌超過22%，海致科技(02706)跌超過21%，MiniMax(00100)跌超過13%，優必選(09880)跌超過2%。消費股表現弱勢，免稅龍頭中國中免(01880)跌超過8%，蜜雪集團(02097)跌超過1%。
　
　　今日（24日）A股復市，節後A股上行概率較大。
　
　　銀河證券研究報告認為，春節後，在政策預期、流動性加持與產業趨勢催化下，市場震盪上行概率較大，同時需密切關注海外不確定性對於市場情緒的短期擾動。兩會前後，A股市場或將以政策催化為核心驅動力，資金圍繞政策導向的產業主線與主題機會博弈，呈現「政策熱點輪動、風格快速切換」的特徵。3月市場邏輯將從「政策預期」逐步轉向「業績兌現」，上市公司2025年年報與隨後的2026年一季報披露將成為行情錨點，業績超預期標的或獲得資金聚焦。
　
　　因此今日港股續升的可能性應大一些。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

照顧者 情緒健康

