24/02/2026 09:26

《Ａ股異動》中遠海能A漲停，現報18.65元人幣

　　中遠海能A股(滬:600026)現漲停，報18.65元(人民幣．下同)，升10%，最低價18.65元；成交430.05萬股，成交金額8020萬元；換手率0.1%。

　　中遠海能H股(01138)升1.9%，報18.5港元，最高價18.5港元，最低價18.5港元；成交28.6萬股，成交金額529.1萬港元。中遠海能A股較H股呈13.5%溢價。
《經濟通通訊社24日專訊》

