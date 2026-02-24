  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2026 08:44

《駐京專電》中共中央發文：全黨展開樹立正確政績觀學習教育

　　中共中央辦公廳日前印發「關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的通知」，要求教育及引導中共各級黨組織、黨員、幹部有效防範和糾治「政績觀」偏差，並深入查找相關問題。這項學習教育將於春節假期後啟動，7月底基本結束。

　　這項學習教育將以縣處級以上領導班子和領導幹部、特別是「一把手」（各地區或各單位最高領導人）為重點。通知指出，這項學習教育要全面貫徹中共總書記習近平關於「樹立和踐行正確政績觀」的論述，教育引導各級黨組織、黨員、幹部堅持「實事求是、求真務實，為人民出政績、以實幹出政績」，有效防範和糾治「政績觀」偏差。

　　「政績觀」偏差是指部分中共黨政幹部為了升官，以拚政績的方式求表現，進而以好大喜功方式行事，推出大而不當且缺乏實用性的「面子工程」及措施，引發浪費公帑的質疑。

　　通知強調，學習教育要堅持聚焦主題、簡約務實，不分批次、不劃階段，認真落實「學習研討、查擺問題、整改整治、建章立制、開門教育」等工作安排。同時，縣處級以上領導班子及其成員要透過督促檢查、調查研究、了解群眾反映等途徑，深入查找「政績觀」方面存在的問題。並「邊查邊改、立行立改」，深入查找現行制度機制中不符合「正確政績觀」要求的規定，「該廢止的廢止，該修訂的修訂」，堅持「民生為大」，為群眾多辦實事，讓群眾「可感可及」。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區