輕鬆護老
AH股新聞

24/02/2026 08:49

《駐京專電》北京春節假期接待遊客1984萬人次，旅遊總花費331億元

　　北京市文化和旅遊局23日發布的數據顯示，2026年春節假期(2月15日至23日)，北京累計接待遊客1984.3萬人次，實現旅遊總花費331.4億元(人民幣．下同)。

*北京重點商圈客流量突破5000萬人次*

　　北京市商務局表示，2026年春節假期，商務部門重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態企業累計實現銷售額84.5億元。據第三方大數據統計，北京全市60個重點商圈假期客流量5109.4萬人次，同比增長5.8%。

　　節日期間家電以舊換新、數碼和智能產品購新補貼資格充足，線上線下發放資格127.8萬個。京津冀三地共啟「有獎發票」試點活動，持續激發區域消費潛力，春節期間北京投放力度提升至平日9倍，總參與人數448.9萬人。

　　另外，北京各大商圈推出特色消費活動，隆福寺商圈新春市集匯集非遺好物、京味小吃、盲盒手辦、書籍文創多元業態，商圈客流同比增長4.2倍。三里屯太古里攜手品牌打造潮流舞獅文化主題展覽，帶動商圈假期客流量增長20.7%。首鋼園光影秀、藝術展覽、冰雪體驗等多元化節慶活動，有效帶動園區消費升溫，首鋼園商圈假期消費金額同比增長23.6%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

