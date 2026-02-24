《中國要聞》上海春節假期線上線下消費603.5億元　同比增13%

據上海市商務委，2月15日-2月22日（臘月廿八-正月初六），上海全市線上線下消費603.5億元(人民幣．下同)，同比增長12.8%。其中，線下消費金額365.5億元，同比增長15.4%。線上消費金額238.0億元，同比增長8.9%。



春節期間，上海持續舉辦「跨年迎新消費季」活動，商圈尋馬、新春美食等六大主題活動，全市日均推出300餘項活動。監測的19個市級商圈消費金額47.8億元，同比增長12%；日均客流319萬人次，同比增長15.8%。



家電、數碼產品方面，年前，上海市家電以舊換新、數碼和智能產品購新補貼活動新增線下即時搖號舉措，2月15日-22日，家電、數碼產品補貼帶動銷售2.99億元，參與企業815家。汽車方面，1月底報名通道開放以來，已有1.3萬人報名參加活動。閔行、靜安、普陀、嘉定等區同步推出購車補貼等促消費活動，單車最高補貼金額3000元至2萬元。據銀聯商務數據，春節假期，外地來滬消費金額173.9億元，同比增長5.4%，江蘇、安徽、浙江遊客分別佔比22.6%、11.6%和9.6%。



節前，上海市啟動有獎發票活動，截至2月22日，本次有獎發票活動參與抽獎用戶數390.4萬人次，參與抽獎發票數量1132.8萬張。同時，上海各區發放多重消費券，據支付寶數據，1月以來，各區已發放消費券超1.1億元，帶動零售、餐飲類消費總額超5億元，核銷率超80%，拉動比約1:5。

