《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2044.60
|兆易創新
|(603986)
|2035.28
|貴州茅台
|(600519)
|1766.33
|寒武紀
|(688256)
|1579.11
|中國平安
|(601318)
|1510.50
|瀾起科技
|(688008)
|1480.05
|海光信息
|(688041)
|1422.64
|工業富聯
|(601138)
|1400.55
|招商銀行
|(600036)
|1222.72
|中微公司
|(688012)
|1122.94
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4838.17
|中際旭創
|(300308)
|4631.24
|天孚通信
|(300394)
|3209.13
|新易盛
|(300502)
|2672.18
|滬電股份
|(002463)
|1716.51
|濰柴動力
|(000338)
|1457.74
|北方華創
|(002371)
|1434.91
|立訊精密
|(002475)
|1319.22
|網宿科技
|(300017)
|1174.42
|北京君正
|(300223)
|1153.10
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票