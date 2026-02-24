  • 會員
AH股新聞

24/02/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2044.60
兆易創新(603986)2035.28
貴州茅台(600519)1766.33
寒武紀(688256)1579.11
中國平安(601318)1510.50
瀾起科技(688008)1480.05
海光信息(688041)1422.64
工業富聯(601138)1400.55
招商銀行(600036)1222.72
中微公司(688012)1122.94

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4838.17
中際旭創(300308)4631.24
天孚通信(300394)3209.13
新易盛(300502)2672.18
滬電股份(002463)1716.51
濰柴動力(000338)1457.74
北方華創(002371)1434.91
立訊精密(002475)1319.22
網宿科技(300017)1174.42
北京君正(300223)1153.10

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

