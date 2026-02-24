  • 會員
AH股新聞

24/02/2026 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：政策精準落地，春節消費活力釋放

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平致電祝賀金正恩被推舉為朝鮮勞動黨總書記
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月23日，中共中央總書記習近平致電金正恩，祝賀他在朝鮮勞動黨第九次代表大會上被推舉為朝鮮勞動黨總書記。習近平在賀電中說，我願同總書記同志一道，譜寫中朝友誼嶄新篇章，服務兩國社會主義建設事業。

中辦印發《通知》：全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央辦公廳印發《關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的通知》指出，經黨中央同意，在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育。學習教育以縣處級以上領導班子和領導干部特別是「一把手」為重點，於2026年春節假期後啟動、7月底基本結束。

政策精準落地，春節消費活力釋放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多項數據顯示，春節假期，文旅市場持續升溫，帶動旅遊配套消費走高。同時，惠民政策精準發力，以舊換新、有獎發票試點等以「真金白銀」撬動消費潛力持續釋放，綠色、智能消費需求旺盛。濃厚的年味與強勁的消費活力相互交融，讓人們在歡度佳節的同時，也盡享消費便利與實惠。


《上海證券報》

習近平致電祝賀金正恩被推舉為朝鮮勞動黨總書記
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月23日，中共中央總書記習近平致電金正恩，祝賀他在朝鮮勞動黨第九次代表大會上被推舉為朝鮮勞動黨總書記。

年味濃新意顯，春節長假消費「馬力十足」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從年味兒十足的文旅市場，到新意湧動的商品消費；從冰雪遊的熱「雪」沸騰，到避寒遊的溫暖如春；從各大博物館的一票難求，到重點商圈的人流如織……長達9天的「加長版」2026年春節假期，消費市場「馬力十足」，暖意融融。

「搶鏡」春節檔，人形機器人馬年能否「見真章」？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
馬年春節檔，人形機器人登台「唱大戲」。大小熒屏上，宇樹科技、松延動力、魔法原子、銀河通用輪番上場，各顯神通。但聚光燈以外，圍繞人形機器人的疑慮並未平息：除了表演，它能真正「幹活」嗎？技術瓶頸如何突破？資本是否持續買單？社會又是否準備好接納它？


《證券時報》

春節期間港股重拾升勢，A股馬年開局「科技為先」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
A股春節休市期間，海外股市整體表現波動不大，僅有小部分資產價格大幅波動。2月23日，香港股市重拾升勢，主要股票指數漲幅均超過2%。熱點板塊持續吸引投資者關注。分析認為，隨著科技行業持續創新，中國資產仍將繼續受到投資者關注。

藏在煙火氣裏的消費升級
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
春節消費市場歷來是觀察民生經濟與消費趨勢的最佳窗口。今年春節假期消費市場的一個顯著現象是，居民消費心理愈發理性，更願意為好的產品和服務買單。消費者的選擇，早已跳出「便宜就行」的單一維度。

商務部回應美國最高法院公布關稅訴訟案裁決結果：正進行全面評估
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部新聞發言人23日表示，我們注意到美國最高法院公布關稅訴訟案裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估。我們也注意到，美方正在準備采取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易伙伴加征的關稅，中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。

