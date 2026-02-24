  • 會員
24/02/2026 17:05

《神州經脈》A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制

　　A股馬年第一個交易日迎來開門紅，滬深三大指數齊升，滬綜指馬年紅盤收升0.87%，報4117.41點，深成指升1.36%，創業板指升0.99%。兩市全日交易額2.2萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量2194億元或11%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破6.89元關口，收報6.8849，較上個交易日4時30分收盤價升265點子，創2023年4月20日以來34個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.9414，較上個交易日小跌16點子，較市場預測偏弱165點。

*今日新聞精選*

1. 中國商務部今日發布兩則公告稱，決定將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單；第二則公告表示將斯巴魯株式會社等無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的20家日本實體列入關注名單。禁止中國出口經營者向上述20家列入出口管制管控名單的實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產于中國的兩用物項轉移或提供給上述20家實體。

2. 德國總理默茨將於明日起一連兩天對中國進行正式訪問，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上介紹，訪問期間，國家主席習近平將同他會見，國務院總理李強將同他會談。中國商務部表示，默茨此次將率高規格經貿代表團訪華，來自汽車、化工、生物製藥、機械製造、循環經濟等德優勢領域的約30家頭部企業高管隨訪。德國總理府網站公布的訪華行程指，默茨還將前往杭州，訪問中國機器人企業宇樹科技及德國企業西門子能源。

3. 美國海關24日起停止徵收《國際緊急經濟權力法》項下所加徵的關稅，並依據《1974年貿易法》第122條對所有貿易夥伴徵收進口附加費。中國商務部發文回應稱，正密切關注並將全面評估美方相關舉措，後續將視情適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。中方將保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身合法權益。

4. 國家電影局最新統計，截至今日上午9時，2026年春節檔票房為57.52億元，觀影人次為1.20億。與2025年春節檔(1月28日-2月4日)創下新高的總票房約95.1億元比較，近腰斬，而去年春節檔的觀影人次為1.87億。

5. 今日上午，華為董事長梁華在2026廣東省高質量發展大會上發表講話時透露，2025年華為公司銷售收入超過8800億元。梁華表示，2025年，公司持續做強核心競爭力，戰略聚焦；堅持走高質量發展道路，以質取勝；努力為全球客戶提供有競爭力的產品和服務，公司整體經營穩健。

6. 百度、騰訊、快手、小米等企業今日都向員工發放開工紅包。百度創始人李彥宏的數字人向員工發放開工紅包，紅包金額為365元、588元、666元、888元、2026元不等。騰訊發放400元的開工紅包，此外還準備了隨機「加油包」，不同的「開心詞」對應不同金額。快手的開工紅包為正式員工每人366元。雷軍則現身公司親自向員工發放開工紅包。

7. 據《路透》引述特朗普政府一位高級官員報道，中國人工智能初創企業深度求索(DeepSeek)即將在下周發布的最新AI模型，使用了英偉達(Nvidia)(US.NVDA)最先進的AI晶片Blackwell進行訓練，官員強調DeepSeek持有該晶片可能構成違反出口管制規定，而美國認為DeepSeek將移除可能暴露其使用美國AI晶片的技術指標。

8. 周大福早前確認擬於農曆新年後對內地黃金產品加價，至近日有消息指，部分內地分店已收到相關通知，漲價重點集中在一口價產品，預計漲幅或為15%-30%。《中新經緯》今日引述北京京西大悅城周大福門店銷售人員透露，「漲價時間在3月10日左右。一條克重在29.88克的五帝錢金手鏈漲價前53800元，即將漲價到71800元，目前是一貨難求」。據此計算，該條手鏈漲幅超33%，漲價後每克價值超過2400元。

說說心理話

