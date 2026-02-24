  • 會員
AH股新聞

24/02/2026 17:00

《鍾之日記》A股馬年開門紅，港股痛失二萬七

　　2月24日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　內地春節長假結束，A股馬年第一個交易日迎來開門紅，滬深三大指數齊升，滬綜指馬年紅盤收升0.87%，報4117.41點，深成指升1.36%，創業板指升0.99%。兩市全日交易額2.2萬億元人民幣，較上個交易日放量2194億元或11%。

　　北水回歸，卻沒提振港股。華爾街擔憂美國關稅戰重啟，隔夜美股三大指數重挫，歐洲股市走軟，恒指承接美股弱勢今早低開過百點。雖然中日股市假期後重開，兩地股市連同台韓股市齊造好，惟無助恒指止跌，跌幅一度擴至600點。午後尾段跌幅收窄，惟收市仍跌491點或1.8%，恒指全日收報26590，痛失二萬七，北水馬年首日回歸，錄得淨流入31億元，恒指主板成交回升至近2510億元。

　　長和(00001)收挫2.6%。巴拿馬政府周一強行進入由長和之附屬公司巴拿馬港口公司所營運之巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭，並且接管兩個貨櫃碼頭之行政及營運控制權。長和發表聲明表示，此等強行接管兩個貨櫃碼頭之行動，是巴拿馬政府過去一年以來，針對巴拿馬港口公司及其特許經營合約連串行動的最終局面。長和重申，該裁決、巴拿馬總統頒布之行政法令、撤銷巴拿馬港口公司之特許經營權，以及強行接管兩個貨櫃碼頭，屬不合法。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上亦發聲回應，中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的。中方將堅決維護企業的正當合法權益。

*三家AI中企被指「蒸餾」美模型，AI應用股承壓*

　　中美AI企業的博弈進一步升溫。美國AI大模型龍頭Claude母企Anthropic指控，深度求索(DeepSeek)、稀宇科技(MiniMax)(00100)及月之暗面(Moonshot AI)三家中國AI企業試圖以「蒸餾」方式非法提取其AI模型結果，以訓練自家大模型。

　　Anthropic表示，上述三家企業針對其Claude AI模型註冊逾2.4萬個虛假帳戶進行總計逾1600萬次交互，違反其服務條款。其中，DeepSeek與Claude進行超過15萬次交互，月之暗面逾340萬次，MiniMax超過1300萬次。Anthropic的競爭對手OpenAI日前曾警告美國議員稱，DeepSeek持續利用「蒸餾」技術，持續搭便車吸收包括OpenAI在內的美國前沿實驗室成果。

　　另據《路透》引述特朗普政府一位高級官員報道，DeepSeek即將在下周發布的最新AI模型，使用了英偉達(Nvidia)最先進的AI芯片Blackwell進行訓練，官員強調DeepSeek持有該芯片可能構成違反出口管制規定，而美國認為DeepSeek將移除可能暴露其使用美國AI芯片的技術指標。　

　　在上述事件帶來的不確定性影響下，AI應用股今日承壓，商湯(00020)收挫近6%，範式智能(06682)重挫逾10%，創新奇智(02121)挫近5%，雲知聲(09678)、天數智芯(09903)跌近1%；不過，AI模型股錄得漲幅，智譜(02513)揚12%，MINIMAX(00100)漲近5%。

　　瑞銀最新研究報告則對行業前景保持樂觀，認為2026年人工智能代理(AI agent)有望實現規模化應用，AI使用場景將從對話轉向行動。　報告指，中國主要互聯網公司在春節期間推出紅包活動以帶動AI產品流量，將加速AI尤其是在下線城市用戶滲透率，並促進圖像和視頻生成、即時商務等AI功能的使用。在互聯網巨頭中，該行看好阿里巴巴(09988)和百度(09888)的全棧AI能力，以及騰訊(00700)和快手(01024)在AI應用方面的潛力。騰訊今日下挫超3%，阿里、百度、快手均收跌近3%。

*內地春節檔票房近腰斬，傳媒娛樂股跳水*

　　今年內地春節檔票房較去年近腰斬，一眾傳媒娛樂股大跌，橙天嘉禾(01132)跌9.46%，貓眼娛樂(01896)跌8.18%，大麥娛樂(01060)跌6.74%，歡喜傳媒(01003)跌5.26%，IMAX CHINA(01970)跌2.12%。

　　國家電影局最新統計，截至今日上午9時，2026年春節檔票房為57.52億元（人民幣．下同），觀影人次為1.20億。與2025年春節檔（1月28日-2月4日）創下新高的總票房約95.1億元比較，近腰斬，而去年春節檔的觀影人次為1.87億。

