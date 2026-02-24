《Ａ股評論》馬年A股今日復市，機構看好節後迎來新一輪上漲行情

A股今日迎來馬年第一個交易日。多間機構策略報告分析認為，歷史上A股「春節效應」特徵顯著，節後資金流入帶動市場量價共振修復，A股有望迎來積極開局。2026年春節長假期間全球股市多數上漲，海外資金風險偏好維持高位。



具體配置方向方面，科技和資源類周期品成為機構共識度較高的兩大主線，機器人、國產大模型在內的科技主線假期持續發酵；在地緣政治因素反復擾動背景下，金屬和油氣等資源品方向關注度較高。另外，上市公司2025年年報與2026年一季報披露將成為行情錨點，業績超預期標的公司有望獲得資金聚焦。



*A股市場在春節後的20個交易日通常表現較好*



興業證券(滬:601377)表示，春節前A股跟隨海外資產調整已釋放了一定風險，春節後隨著市場風險偏好提升和增量資金流入，A股將迎來全年勝率較高的一段窗口期。疊加國內宏觀經濟和產業層面的密集催化，看好A股節後迎來新一輪上漲行情。



光大證券(06178)(滬:601788)分析稱，從歷史經驗來看，受微觀流動性好轉及投資者風險偏好抬升影響，A股市場在春節後的20個交易日通常表現較好。2012年至2025年，萬得全A指數春節後20個交易日裏上漲的概率達到75%。今年來看，A股在春節後表現同樣值得期待。除了日歷效應之外，外圍市場的上漲、國內產業端的催化等，也將對行情產生積極影響。

