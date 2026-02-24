《以舊換新》今年以來以舊換新銷售額超2045億元，惠及逾3053萬人次

據《央視新聞》援引商務部數據報道，截至2月22日，2026年消費品以舊換新惠及3053.2萬人次，帶動銷售額2045.4億元人民幣。
其中，智能、綠色產品需求旺盛，春節假期，重點平台智能眼鏡、節水衛浴器具銷售額分別增長47.3%和23.2%。
24/02/2026 14:43
