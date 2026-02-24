【ＡＩ】路透：美方指DeepSeek用Blackwell訓練AI模型

據《路透》引述特朗普政府一位高級官員報道，中國人工智能初創企業深度求索(DeepSeek)即將在下周發布的最新AI模型，使用了英偉達(Nvidia)(US.NVDA)最先進的AI晶片Blackwell進行訓練，官員強調DeepSeek持有該晶片可能構成違反出口管制規定，而美國認為DeepSeek將移除可能暴露其使用美國AI晶片的技術指標。



中國駐華盛頓大使館在聲明中表示，中方反對劃設意識形態界限、泛化國家安全概念、濫用出口管制以及將經濟、貿易和技術問題政治化。



*DeepSeek、稀宇科技及月之暗面被指非法提取AI模型結果*



另外，海外AI大模型龍頭Claude母企Anthropic指控，中國三家AI企業試圖以「蒸餾」方式非法提取其AI模型結果，以訓練自家大模型競品，被指控的企業包括DeepSeek深度求索和兩家「AI六小龍」企業稀宇科技(00100)及月之暗面。



Anthropic表示，深度求索、稀宇科技和月之暗面使用數以千計的虛假帳戶，與其Claude模型進行了總計逾1600萬次交互，違反其服務條款，該公司根據IP地址、元數據以及行業合作夥伴在的佐證，「高度確信」鎖定這三家公司。OpenAI此前亦向美國議員作出警告，稱深度求索利用蒸餾技術「搭便車」，利用美國前沿AI開發能力。

《經濟通通訊社24日專訊》