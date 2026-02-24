  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2026 11:19

【ＡＩ】海南：到今年底力爭形成4-5個人工智能行業應用示範

　　海南省人民政府辦公廳今日印發《海南省推動「人工智能+」行動方案(2026-2028年)》(以下簡稱《行動方案》)，明確以「4+N」場景應用攻堅為切入口，聚焦商業航天等4大海南特色產業，以及防災減災等N個重點行業領域，形成「人工智能+」解決方案，加速形成具有海南特色的人工智能產業生態。

　　據《行動方案》，到2026年底，海南將力爭形成4-5個人工智能行業應用示範，建設一批高質量行業數據集，形成2-3個先進可用的大模型並實現產業化應用，人工智能產業競爭力顯著增強。到2027年底，人工智能在重點行業深度融合取得實質性進展，形成一批具有影響力的典型應用案例，產業生態初步完善。到2028年底，算力滿足人工智能產業需求，數據潛能充分釋放，建成若干高能級人工智能創新平台，培育形成一批具有核心競爭力的行業企業，人工智能核心產業規模大幅提升。

　　另外，《行動方案》提出，推動人工智能技術在發射安全控制、衛星數據智能處理、航天製造智能檢測等環節的示範應用。優化發射流程，提升衛星數據解譯效率，保障航天產品質量，促進商業航天產業集聚與創新發展。
《經濟通通訊社24日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰｜特朗普警告將對「玩弄」關稅裁決國家大幅加徵關稅

24/02/2026 03:52

關稅戰

說說心理話

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區