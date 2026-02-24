  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2026 11:55

內地大廠大派開工利是：百度首派最高超2000，騰訊400，雷軍親自發放

　　今日是內地馬年開工第一天，據《新浪科技》報道，百度(09888)、騰訊(00700)、快手(01810)、小米(01024)等企業都向員工發放開工紅包。

　　百度創始人李彥宏的數字人通過工作軟件「如流」的服務號向員工發放開工紅包，紅包金額為365元（人民幣．下同）、588元、666元、888元、2026元不等，實習生則可獲得188元。值得注意的是，此前百度並沒有在春節假期結束後發放開工紅包的習慣。

　　騰訊面向正式員工、畢業生、實習生、長期顧問發放開工紅包，金額為400元。此外，騰訊還準備了隨機「加油包」，不同的「開心詞」對應不同金額，金額為19.98元、20.26元、66.66元和52.22元不等，領取紅包後約2小時內到帳微信零錢。

　　快手的開工紅包為正式員工每人366元。據其員工曬出的截圖，紅包中寫道：「2026年，讓我們一起策馬啟新程。同心共赴，所願皆成，開工大吉。」

　　雷軍則現身公司親自向員工發放開工紅包。雷軍今早發微博稱：「馬年開工第一天，我們辦了兩件大事：1、和高管團隊一起，給小米同學們發開工紅包，祝福大家新一年紅紅火火，萬事大吉！2、公布新一代SU7全新顏色：赤霞紅。我相信，新一代SU7依然是一台值得期待的Dream Car！新一代SU7，一定會給小米帶來馬年開門紅。」
《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區