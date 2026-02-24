內地大廠大派開工利是：百度首派最高超2000，騰訊400，雷軍親自發放

今日是內地馬年開工第一天，據《新浪科技》報道，百度(09888)、騰訊(00700)、快手(01810)、小米(01024)等企業都向員工發放開工紅包。



百度創始人李彥宏的數字人通過工作軟件「如流」的服務號向員工發放開工紅包，紅包金額為365元（人民幣．下同）、588元、666元、888元、2026元不等，實習生則可獲得188元。值得注意的是，此前百度並沒有在春節假期結束後發放開工紅包的習慣。



騰訊面向正式員工、畢業生、實習生、長期顧問發放開工紅包，金額為400元。此外，騰訊還準備了隨機「加油包」，不同的「開心詞」對應不同金額，金額為19.98元、20.26元、66.66元和52.22元不等，領取紅包後約2小時內到帳微信零錢。



快手的開工紅包為正式員工每人366元。據其員工曬出的截圖，紅包中寫道：「2026年，讓我們一起策馬啟新程。同心共赴，所願皆成，開工大吉。」



雷軍則現身公司親自向員工發放開工紅包。雷軍今早發微博稱：「馬年開工第一天，我們辦了兩件大事：1、和高管團隊一起，給小米同學們發開工紅包，祝福大家新一年紅紅火火，萬事大吉！2、公布新一代SU7全新顏色：赤霞紅。我相信，新一代SU7依然是一台值得期待的Dream Car！新一代SU7，一定會給小米帶來馬年開門紅。」

《經濟通通訊社24日專訊》