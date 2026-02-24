小鵬汽車何小鵬發新年開工信：物理AI+全球化，今年必須打透

據《21世紀經濟報道》今日報道，小鵬汽車(09868)CEO何小鵬向全體員工發布了一封開工信，主題為「穩進破局，2026共赴物理AI新十年」。



小鵬去年銷量創歷史新高，全年賣出42.94萬台汽車，年度銷量目標完成率113%。在開工信中，何小鵬希望小鵬汽車能夠率先在中國抓住屬於自動駕駛的「DeepSeek」時刻，他認為，小鵬正站在歷史性的拐點上--2026，物理AI+全球化必須打透。



*機器人、飛行汽車、Robotaxi今年全面量產*



何小鵬指，今年將是小鵬具身智能從「能做」到「能量產」的分水嶺，小鵬要做全球第一家讓機器人、飛行汽車、Robotaxi三大前沿AI業務，在同一年全面量產的科技公司。其中，Robotaxi將於今年啟動網約車車型試點運營，何小鵬稱其在「2027-2028年進入初階快速增長期，收入、市值、勢能將迎來巨大躍升」。



全新一代IRON機器人將於年底啟動量產，是滿足「車規級標準的AI智能體」，目標是「成為全球第一個規模量產的高階人形機器人」。何小鵬介紹，小鵬的機器人將率先落地導覽、導購等場景，並向全球開發者開放SDK。



分體式飛行汽車「陸地航母」已於試產線下線，也將在今年內實現規模化量產與交付。今年小鵬還將有至少4款新車進軍海外，何小鵬期望小鵬的海外銷量「翻番」，且「到2030年海外要賣100萬輛，貢獻七成以上利潤」。



*小鵬全球員工總數今年將再增8000人*



何小鵬還在信中表示，今年「小鵬全球員工總數將再增8000人，其中校園人才擬招5000人」。此前何小鵬在年會上提到，由他審批的博士畢業生數量已超過百人規模，部分AI方向崗位年薪已達到百萬元人民幣級別。

《經濟通通訊社24日專訊》