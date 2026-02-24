《中國要聞》春節假期新能源汽車日均充電量同比增52%，創歷史新高

據國家能源局微信公眾號消息，通過對納入國家充電設施監測服務平台的5.33萬台高速公路充電樁的統計分析，自臘月二十八(2月15日)至正月初七(2月23日)，高速公路電動汽車充電次數共計602.10萬次，充電量達到14976.75萬千瓦時，日均充電量1664.08萬千瓦時，較去年春節日均增長52.01%，創歷史新高。

《經濟通通訊社24日專訊》