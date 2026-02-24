  • 會員
【聚焦人幣】春節期間離岸人幣累升0.26%，官媒：今年料延續雙向波動

　　據《中國證券報》報道，馬年春節假期，離岸人民幣兌美元匯率整體上漲。截至2月23日16時30分，春節期間離岸人民幣對美元匯率累計上漲0.26%。專家表示，本輪人民幣對美元匯率走強，受外部環境出現有利變化、企業結匯需求增加等多重因素影響。展望未來，今年人民幣匯率大概率延續雙向波動的特徵，更可能呈現「基本面支撐、政策穩預期、市場雙向波動」的格局。
《經濟通通訊社24日專訊》

