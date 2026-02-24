  • 會員
24/02/2026 15:44

《中美關係》外交部：中美就特朗普訪華事宜保持著溝通

　　美國白宮官員近日確認，特朗普將於3月31日至4月2日訪華三天。對此，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。
