《Ａ股行情》滬綜指馬年紅盤高開1.15%，LPR連續九個月不變

美國最高法院裁定特朗普全球關稅違法，超1750億美元稅收面臨退款。據《彭博》援引分析師說法表示，由於10%芬太尼關稅和所謂「對等關稅」將取消，綜合關稅稅率有望下降，且相對其他國家競爭優勢增強，利好出口鏈，因此A股有望受益。滬深股市今日馬年紅盤集體高開，滬綜指高開1.15%，報4129.13點，深成指高開1.52%，創業板指高開1.7%。有色金屬、石油板塊漲幅居前；傳媒娛樂板塊跌，光線傳媒(深:300251)下挫超14%。國家電影局最新統計，截至今日上午9時，2026年春節檔票房為57.52億元（人民幣．下同），觀影人次為1.20億。與2025年春節檔（1月28日-2月4日）創下新高的總票房約95.1億元比較，近腰斬，而去年春節檔的觀影人次為1.87億。



當地時間20日，特朗普動用替補工具加徵10%全球關稅，暗示不會退款此前徵收的關稅，21日又宣布將稅率提高至15%。《華爾街日報》最新報道指，特朗普政府正在考慮對六種行業徵收新的「國家安全關稅」，可能涵蓋大型電池、生鐵與鐵質配件、塑料管材、工業化學品以及電網和電信設備等行業。



人行今早公告稱，2月貸款市場報價利率(LPR)繼續不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%，連續九個月持穩。



另外，人行今日進行5260億元7天期逆回購，公開市場今日有14524億元逆回購到期（7天期8524億元、14天期6000億元），即今日淨回籠9264億元。

《經濟通通訊社24日專訊》