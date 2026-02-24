  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2026 09:29

《Ａ股行情》滬綜指馬年紅盤高開1.15%，LPR連續九個月不變

　　美國最高法院裁定特朗普全球關稅違法，超1750億美元稅收面臨退款。據《彭博》援引分析師說法表示，由於10%芬太尼關稅和所謂「對等關稅」將取消，綜合關稅稅率有望下降，且相對其他國家競爭優勢增強，利好出口鏈，因此A股有望受益。滬深股市今日馬年紅盤集體高開，滬綜指高開1.15%，報4129.13點，深成指高開1.52%，創業板指高開1.7%。有色金屬、石油板塊漲幅居前；傳媒娛樂板塊跌，光線傳媒(深:300251)下挫超14%。國家電影局最新統計，截至今日上午9時，2026年春節檔票房為57.52億元（人民幣．下同），觀影人次為1.20億。與2025年春節檔（1月28日-2月4日）創下新高的總票房約95.1億元比較，近腰斬，而去年春節檔的觀影人次為1.87億。

　　當地時間20日，特朗普動用替補工具加徵10%全球關稅，暗示不會退款此前徵收的關稅，21日又宣布將稅率提高至15%。《華爾街日報》最新報道指，特朗普政府正在考慮對六種行業徵收新的「國家安全關稅」，可能涵蓋大型電池、生鐵與鐵質配件、塑料管材、工業化學品以及電網和電信設備等行業。

　　人行今早公告稱，2月貸款市場報價利率(LPR)繼續不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%，連續九個月持穩。

　　另外，人行今日進行5260億元7天期逆回購，公開市場今日有14524億元逆回購到期（7天期8524億元、14天期6000億元），即今日淨回籠9264億元。
《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區