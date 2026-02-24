  • 會員
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2026 15:09

《Ｂ股行情》上證B股指數收升0.3%，深證B收跌0.1%

　　上證B股指數收升0.3%，報267.92點。深證B股指數收跌不足0.1%，報1250.01點。
《經濟通通訊社24日專訊》

