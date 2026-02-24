《Ａ股行情》滬綜指馬年紅盤收升0.87%，兩市成交破2.2萬億

A股馬年第一個交易日迎來開門紅，滬深三大指數齊升，滬綜指馬年紅盤收升0.87%，報4117.41點，深成指升1.36%，創業板指升0.99%。兩市全日交易額2.2萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量2194億元或11%。
受美伊衝突等地緣政治因素影響，石油運輸或面臨中斷風險，油價被推高。石油板塊全日走強，板塊指數升幅達5.2%，多隻個股漲停。建材、有色金屬等板塊亦漲幅居前。下跌方面，今年春節檔票房較去年近腰斬，傳媒娛樂板塊承壓，光線傳媒(深:300251)等多股跌停。
春節期間，阿里、字節、智譜、Kimi、Minimax、Google等大模型廠商紛紛發布新模型和產品。除夕當天，豆包AI互動總數達19億次，「豆包過年」活動在除夕幫助用戶生成超過5000萬張新春主題頭像、生成超過1億條新春祝福。不過，AI應用概念今日走低，視覺中國(深:000681)、中文在線(深:300364)等跌停。
據《路透》報道，DeepSeek將在下周發布的最新AI模型，使用了英偉達最先進的AI芯片Blackwell進行訓練，官員強調DeepSeek持有該芯片可能構成違反出口管制規定。另外，海外AI大模型龍頭Claude母企Anthropic指控，中國三家AI企業試圖以「蒸餾」方式非法提取其AI模型結果，以訓練自家大模型競品，被指控的企業包括DeepSeek深度求索和兩家「AI六小龍」企業MiniMax稀宇科技(00100)及月之暗面。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4707.54
|+1.01
|上證指數
|4117.41
|+0.87
|9386.11
|深證成指
|14291.60
|+1.36
|12634.50
|創業板指
|3308.26
|+0.99
|科創50
|1465.37
|-0.34
|B股指數
|267.92
|+0.29
|1.94
|深證B指
|1250.01
|-0.06
|0.87
