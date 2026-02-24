《Ａ股焦點》航運概念股造好，中遠海能漲停，中遠海發揚超4%

A股航運概念股集體高開，中遠海能(滬:600026)、招商輪船(滬:601872)、招商南油(滬:601975)升停，海油發展(滬:600968)飆近8%，寧波遠洋(滬:601022)、寧波海運(滬:600798)揚5%，中遠海發(滬:601866)漲4.6%，中遠海特(滬:600428)升4%，中遠海控(滬:601919)升2.7%，錦江航運(滬:601083)、鳳凰航運(深:000520)等跟漲。



消息面上，波羅的海乾散貨指數(BDI)23日報2112點，創今年2月2日以來新高。此外，上期所歐線集運主力合約今早大漲超10%，報1379點。



另一邊廂，巴拿馬最高法院此前宣布長和(00001)營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲。巴拿馬總統穆利諾最新下令由國家海事局臨時接管長和旗下子公司運營的兩座港口，並透露國家海事局已與馬士基旗下的APM Terminals以及總部位於瑞士的MSC Mediterranean Shipping Company簽署合同，在過渡期內運營上述港口；政府將啟動公開招標程序，以把兩座港口的運營特許權分別授予兩家不同企業。



據巴拿馬媒體La Prensa報道，長和在巴拿馬的子公司發布聲明稱，巴拿馬政府在缺乏適當協調和透明度的情況下接管其運營的港口，接管之舉非法，將追究巴拿馬政府對任何損失的責任。

