  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2026 10:17

《中日關係》三菱等20家日本實體遭中國列入出口管制名單，禁輸送兩用物項

　　中國商務部今日公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定即日起將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：

　　一、禁止出口經營者向上述20家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述20家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。

　　二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

　　商務部表示，對於被列單的日本實體，按照此次公告措施執行；對於未列入的日本實體，如涉及日本軍事用戶、軍事用途，或者涉及有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途，按照《關於加強兩用物項對日本出口管制的公告》規定，禁止對其出口兩用物項。

　　上述措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

　　出口管制管控名單：

三菱造船株式會社
三菱重工航空發動機株式會社
三菱重工海洋機械株式會社
三菱重工發動機與渦輪增壓器株式會社
三菱重工海事系統株式會社
川崎重工航空宇宙系統公司
川重岐阜工程株式會社
富士通防衛與國家安全株式會社
IHI原動機株式會社
IHI主要金屬株式會社
IHI噴氣機服務株式會社
IHI宇航株式會社
IHI航空制造株式會社
IHI宇航工程株式會社
日本電氣網絡傳感器株式會社
日本電氣航空宇宙系統株式會社
日本海洋聯合株式會社
JMU防務系統株式會社
防衛大學
日本宇宙航空研究開發機構
　
《經濟通通訊社24日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區