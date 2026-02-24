《中日關係》三菱等20家日本實體遭中國列入出口管制名單，禁輸送兩用物項

中國商務部今日公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定即日起將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：



一、禁止出口經營者向上述20家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述20家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。



二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。



商務部表示，對於被列單的日本實體，按照此次公告措施執行；對於未列入的日本實體，如涉及日本軍事用戶、軍事用途，或者涉及有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途，按照《關於加強兩用物項對日本出口管制的公告》規定，禁止對其出口兩用物項。



上述措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。



出口管制管控名單：

三菱造船株式會社 三菱重工航空發動機株式會社 三菱重工海洋機械株式會社 三菱重工發動機與渦輪增壓器株式會社 三菱重工海事系統株式會社 川崎重工航空宇宙系統公司 川重岐阜工程株式會社 富士通防衛與國家安全株式會社 IHI原動機株式會社 IHI主要金屬株式會社 IHI噴氣機服務株式會社 IHI宇航株式會社 IHI航空制造株式會社 IHI宇航工程株式會社 日本電氣網絡傳感器株式會社 日本電氣航空宇宙系統株式會社 日本海洋聯合株式會社 JMU防務系統株式會社 防衛大學 日本宇宙航空研究開發機構

《經濟通通訊社24日專訊》