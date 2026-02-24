  • 會員
AH股新聞

24/02/2026 10:32

《中日關係》斯巴魯等20家日本實體被中國列關注名單，兩用物項出口要交書面承諾

　　中國商務部今日公告，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，決定即日起將斯巴魯株式會社(SUBARU Corporation)等無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的20家日本實體列入關注名單。出口經營者向上述實體出口兩用物項，不得申請通用許可或者以登記填報信息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交對列入關注名單實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。

　　公告稱，商務部將對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。列入關注名單的實體履行配合核查義務的，可申請移出關注名單。商務部核實後，可以將其移出關注名單。

　　商務部表示，對於被列單的日本實體，按照此次公告措施執行；對於未列入的日本實體，如涉及日本軍事用戶、軍事用途，或者涉及有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途，按照《關於加強兩用物項對日本出口管制的公告》規定，禁止對其出口兩用物項。

　　上述措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

　　關注名單：

斯巴魯株式會社
富士航空航天技術株式會社
引能仕株式會社
運輸機工業株式會社
伊籐忠航空株式會社
儷達集團控股股份有限公司
東京科學大學
三菱材料株式會社
ASPP株式會社
八洲電機株式會社
住友重機械工業株式會社
TDK株式會社
三井物產航空航天株式會社
日野汽車株式會社
東金株式會社
日新電機株式會社
三泰克托株式會社
日東電工株式會社
日油株式會社
半井試劑株式會社
　
《經濟通通訊社24日專訊》

