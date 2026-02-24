《中國要聞》春節假期全國鐵路載客1.21億人次，同比增11.5%

中國國家鐵路集團有限公司表示，春節假期（臘月二十八至正月初七），鐵路探親流、務工流、旅遊流交織疊加，客流保持高位運行，全國鐵路累計發送旅客1.21億人次，日均1341萬人次，較去年春運同期增長11.5%。其中2月23日（正月初七）發送旅客1873.3萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
24/02/2026 10:52
中國國家鐵路集團有限公司表示，春節假期（臘月二十八至正月初七），鐵路探親流、務工流、旅遊流交織疊加，客流保持高位運行，全國鐵路累計發送旅客1.21億人次，日均1341萬人次，較去年春運同期增長11.5%。其中2月23日（正月初七）發送旅客1873.3萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON