24/02/2026 10:52

《中國要聞》春節假期全國鐵路載客1.21億人次，同比增11.5%

　　中國國家鐵路集團有限公司表示，春節假期（臘月二十八至正月初七），鐵路探親流、務工流、旅遊流交織疊加，客流保持高位運行，全國鐵路累計發送旅客1.21億人次，日均1341萬人次，較去年春運同期增長11.5%。其中2月23日（正月初七）發送旅客1873.3萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高。
《經濟通通訊社24日專訊》

