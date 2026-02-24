  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2026 12:13

藍天格銳案逾6萬枚比特幣跨國索償程序啟動，逾1.13萬中國受害者申請僅佔整體8.8%

　　全球最大規模加密貨幣洗錢案、中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏早前在英國落網並被判囚11年8個月，而被錢志敏兌換為逾6萬枚比特幣的涉案資金則已被英國政府凍結，逾萬名中國受害者為此展開跨國索償程序。據《財新》報道，英國高等法院已在2月16日及17日（大除夕及大年初一）舉行了聽證會，超過1.13萬名中國受害者擬向英國高院遞交索償申請，而這數字僅佔128409名受害者的8.8%。

　　根據英國《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act，POCA）第281條，若有人主張被政府凍結或擬沒收的資產原本屬於自己，可向英國高院提出索償申請。2024年10月22日，英方允許藍天格銳受害者向英國高院舉證登記索償，即證明自己是藍天格銳案的受害者，與涉案資產存在關係。

　　此次聽證會明確，今年5月22日為初步登記的截止日。在此日期之前，擬走英國索償程序的中國受害者，須通過英國律師向英國高院提交姓名、身份證號碼等基礎信息。在完成初步登記後，申請人需要在今年6月18日之前補充提供詳細的財務細節，包括投資總額、損失金額以及已獲得的賠償金額和證據等。

*6萬枚比特幣市值已跌至286億*

　　報道指，將於7月舉行的「法律適用問題」聽證，是6萬枚比特幣資產處置的關鍵所在。如適用中國法，受害者與藍天格銳之間是債權債務關係，受害者最多只能拿回本金；如適用英國法，受害者對比特幣享有財產權性質的權利(proprietary interest)，損失金額的增值部分亦有可能被拿回。

　　根據英國檢方此前披露，藍天格銳累計非法集資金額約400億元人民幣，其中約340億元人民幣用於向投資者支付「投資回報」及公司運營成本，給受害者造成實際損失約6億英鎊（約合人民幣55.89億元）。比特幣價格波動較大，6萬枚比特幣的市值從2025年10月的最高約540億元人民幣，已縮水至目前的約286億元人民幣。
《經濟通通訊社24日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰24/02/2026 13:35  《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒９５％，石油、建材板塊持續走強

下一篇新聞︰24/02/2026 12:03  《駐京專電》最高法：去年全國法院受理證券糾紛２﹒７萬件，同…

其他
More

24/02/2026 12:02  《中國要聞》內地春節假期１７７９﹒６萬人次出入境，外國人日…

24/02/2026 11:59  《駐京專電》最高法：支持投資者保護機構對退市公司等提起訴訟

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰｜特朗普警告將對「玩弄」關稅裁決國家大幅加徵關稅

24/02/2026 03:52

關稅戰

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區