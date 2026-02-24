《中國要聞》廣東：未來十年經濟總量達25.8萬億元左右，著力為創新與探索「鬆綁」

廣東省高質量發展大會今日廣州召開，主題為「製造業與服務業協同發展」。廣東省委書記黃坤明在會上表示，未來10年，將建成一個實力雄厚的廣東，經濟總量相比2022年實現倍增、達25.8萬億元人民幣左右；人均地區生產總值相比2020年翻一番，達到中等發達國家水平，經濟實力、科技實力、綜合實力邁上大台階。



黃坤明指出，要以深化改革強化新賽道新領域制度供給，著力破解「老規矩管新質生產力」的問題，最大限度為技術創新和市場探索「鬆綁」，讓低空經濟「飛」起來、自動駕駛「跑」起來、具身智能「用」起來，確保既「放得活」又「管得好」。要以擴大開放走在兩業協同發展最前沿，深度融入全球產業分工網絡，加快集聚全球製造資源、服務資源，在高水平「引進來」、高質量「走出去」中擦亮「廣東製造」、「廣東服務」雙品牌。



黃坤明又稱，生產方式、服務模式正在發生革命性變化。大變革就是大機遇，無論是製造業還是服務業，希望廣大從業者張開懷抱迎接智能時代的到來，依托人工智能技術底座提升兩業協同發展水平，共同塑造廣東「先進製造+現代服務」整體優勢，共同打造智能經濟新形態。



*今年吸納人才目標仍為100萬以上*



黃坤明並指出，人才是科技創新與產業創新的寶貴資源，要縱深推進粵港澳大灣區高水平人才高地建設，深入實施「百萬英才匯南粵」行動計劃，打造一支數量充足、素質優良的複合型人才隊伍。去年「百萬英才匯南粵」行動計劃吸納了超110萬高校畢業生在粵就業創業，今年的目標仍然是100萬以上。如果每年都有100萬高素質人才流入，以增量帶存量，就會逐步實現人口結構、社會結構、經濟結構的整體優化。可以想見，再過10年、20年，廣東的發展局面一定大不一樣。

《經濟通通訊社24日專訊》