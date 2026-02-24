  • 會員
24/02/2026 15:21

周大福北京門店據報下月上旬漲價，一款金手鏈漲幅超33%

　　周大福(01929)早前確認擬於農曆新年後對內地黃金產品加價，至近日有消息指，部分內地分店已收到相關通知，漲價重點集中在一口價產品，預計漲幅或為15%-30%。《中新經緯》今日引述北京京西大悅城周大福門店銷售人員透露，「漲價時間在3月10日左右。一條克重在29.88克的五帝錢金手鏈漲價前53800元(人民幣．下同)，即將漲價到71800元，目前是一貨難求」。據此計算，該條手鏈漲幅超33%，漲價後每克價值超過2400元。

*660元0.1克足金編繩戒指掀熱議*

　　另外，周大福近日新推出的0.1克足金編繩戒指掀起熱議。該系列戒指由0.1克足金搭配複雜編繩，售價660元，被網民揶揄「在大方和小氣之間選擇了小方」、「設計師致力於讓大家都買得起金」。據內媒今日搜索周大福線上官方旗艦店，這系列編繩戒指總重約0.2克，金重約0.1克，部分款式顯示「缺貨」。對此，周大福旗艦店客服回應稱，「黑繩款很多顧客想了解就下單了，暫時沒有庫存。紅繩款還有，這個款式是比較受歡迎的」。客服還提醒消費者要正常佩戴，勿大力磕碰拉扯，並避免做家務、睡覺、洗澡時佩戴；若編繩變色、損壞等，可以到門店清洗保養和重新編繩。
《經濟通通訊社24日專訊》

