【人行操作】人行預告明日續做6000億元MLF，增量3000億

中國人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，2月25日（明日）將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元（人民幣．下同）中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。
當日有3000億元MLF到期，即人行本月增量3000億元續做MLF。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/02/2026 17:41
