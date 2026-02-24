  • 會員
AH股新聞

24/02/2026 18:03

《中國房產》廣州六部門整治房地產自媒體亂象，200帳號已簽規範執業承諾書

　　廣州市住房城鄉建設局網站發文稱，為進一步規範房地產自媒體傳播秩序，淨化網絡輿論生態，市住房城鄉建設局牽頭聯合市委宣傳部、網信辦，市教育局、公安局、市場監管局，正在開展為期兩個月的房地產自媒體亂象專項整治行動，提升涉房自媒體合規運營意識，減少虛假宣傳、惡意炒作等亂象。

　　一是強化部門協同監管，組建多部門聯合工作組，召開房地產自媒體專項整治工作會議，統籌協調解決培訓、宣傳、整治各環節難點問題。二是充分發揮行業自律，廣州市房地產中介協會成立自媒體專業委員會，構建「行業+平台」協同治理機制，截至目前共有200個自媒體帳號主體自願簽署並遞交了規範執業承諾書。

*已約談12個抖音等平台個人房產自媒體帳號*

　　三是開展業務培訓，圍繞新建商品房銷售、存量房房源信息發布及房地產中介從業人員管理等方面，開展自媒體執業規範主題培訓，進一步提升從業人員素質。四是暢通社會監督渠道。開通網絡舉報專用郵箱，構建「接收-核查-處置-反饋」全流程閉環處理機制，充分調動公眾參與監督的積極性，形成社會共治合力。五是警示約談各類從業群體，目前已約談重點房源信息平台2家、相關企業2家、抖音等平台個人房產自媒體帳號12個。

　　下一步，相關部門將繼續聚焦房地產領域自媒體信息傳播亂象，通過「培訓賦能、正面引導、從嚴整治」三項舉措，規範自媒體運營行為，一經發現違規行為，將記入相關機構及個人信用檔案，實施行業禁入等聯合懲戒，維護消費者合法權益，促進廣州市房地產市場平穩健康發展。
《經濟通通訊社24日專訊》

