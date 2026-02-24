【ＦＯＣＵＳ】春節AI「全民公測」，DeepSeek V4壓軸算力通縮？

【FOCUS】除夕夜讓「豆包」生成拜年祝福，年初一用「千問」下單一杯0.01元的「伯牙絕弦」，年初五（21日）借「元寶派」聊天順便接紅包……這個春節，字節跳動、阿里(09988)、騰訊(00700)三巨頭，以最接地氣的方式實現AI「全民公測」，而萬眾期待的DeepSeek V4或為這場算力大躍進加添新變數。



*58.3萬筆訂單VS 633億Tokens*



5年前，全民雙11狂歡令電商巨頭阿里，創下「每秒58.3萬筆訂單」紀錄；5年後，全民玩轉AI令拿下春晚獨家贊助的字節，創下「每分鐘633億Tokens」峰值。兩個數字對應互聯網、AI兩大時代，盡顯歷史的押韻。



作為人員流動、社交頻率最密集的時點，借春節上演的「AI三國殺」各有戰果--流量新王「豆包」，除夕AI總互動19億次，當晚21時46分的大模型推理吞吐量達到633億tokens；代理先驅「千問」，借春節30億大免單（每張免單卡價值25元），令用戶只需開口就可點奶茶（下單量高達5520萬杯）、買戲飛、訂機票，日活飆升至7300萬量級；社交達人「元寶」豪擲10億現金紅包，日活成功突破5000萬。



*熱度持續待考，Token誰人買單*



喧囂過後，有兩個問題不可不答，一是熱度可否持續。周二（24日）的蘋果免費APP排行榜就顯示，「豆包」依然穩坐第一，「千問」力保前十（排名第9），惟「元寶」就跌出30開外（第39），似乎應了那句「錢一停，人就跑」。



二是成本如何覆蓋。以「豆包」除夕夜峰值每分鐘消耗633億Tokens為例，相當於每秒10.55億Tokens，粗略計算至少需要10萬至30萬張GPU，當晚算力成本恐以千萬元計。另據機構測算，豆包、千問、元寶截至去年底的日均Tokens調用量，已分別達63萬億、32萬億、28萬億。



換言之，當人們動動手指，用「千問」生成一張社交媒體頭像，或用Seedance 2.0生成一段10秒的視頻，隨時涉及逾千、甚至數十萬個Tokens消耗。儘管千問、豆包大模型價格分別低至沒百萬Token 0.8元、每千Token 0.0008元，但現時APP提供的諸多免費體驗，無疑是以B端補貼C端。



*創新架構料續降訓練和推理成本*



如何持續？問問大模型自己，豆包的回答是，「免費是獲客成本，搶用戶、佔市場、建習慣，用戶數據反哺模型優化，吸引B端付費，最終形成生態閉環」；千問的回答則是，「用極低的成本，換取寶貴的用戶規模、市場地位和生態優勢，為未來的商業變現打下堅實基礎」。



不過，按摩通的預測，到2030年，中國與AI推理相關的Token消費量將較2025年增長370倍，如何應對算力需求井噴和潛在的產業鏈價格上漲？顛覆者之一指向下一代Deepseek V4。



儘管Deepseek官方三緘其口，但其早前發布的論文顯示，最新版本料引入分別名為「Engram」、「mHC」的條件記憶模塊和新網絡架構，不單編程能力有望超越Claude Opus 4.6、Gemini 3 Pro、GPT 5.2，更勢進一步降低大模型的訓練和推理成本。中國春節AI「全民公測」之後，算力通縮會否照進現實？且拭目以待。