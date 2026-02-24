  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2026 14:00

【ＦＯＣＵＳ】春節AI「全民公測」，DeepSeek V4壓軸算力通縮？

　　【FOCUS】除夕夜讓「豆包」生成拜年祝福，年初一用「千問」下單一杯0.01元的「伯牙絕弦」，年初五（21日）借「元寶派」聊天順便接紅包……這個春節，字節跳動、阿里(09988)、騰訊(00700)三巨頭，以最接地氣的方式實現AI「全民公測」，而萬眾期待的DeepSeek V4或為這場算力大躍進加添新變數。

*58.3萬筆訂單VS 633億Tokens*

　　5年前，全民雙11狂歡令電商巨頭阿里，創下「每秒58.3萬筆訂單」紀錄；5年後，全民玩轉AI令拿下春晚獨家贊助的字節，創下「每分鐘633億Tokens」峰值。兩個數字對應互聯網、AI兩大時代，盡顯歷史的押韻。

　　作為人員流動、社交頻率最密集的時點，借春節上演的「AI三國殺」各有戰果--流量新王「豆包」，除夕AI總互動19億次，當晚21時46分的大模型推理吞吐量達到633億tokens；代理先驅「千問」，借春節30億大免單（每張免單卡價值25元），令用戶只需開口就可點奶茶（下單量高達5520萬杯）、買戲飛、訂機票，日活飆升至7300萬量級；社交達人「元寶」豪擲10億現金紅包，日活成功突破5000萬。

*熱度持續待考，Token誰人買單*

　　喧囂過後，有兩個問題不可不答，一是熱度可否持續。周二（24日）的蘋果免費APP排行榜就顯示，「豆包」依然穩坐第一，「千問」力保前十（排名第9），惟「元寶」就跌出30開外（第39），似乎應了那句「錢一停，人就跑」。

　　二是成本如何覆蓋。以「豆包」除夕夜峰值每分鐘消耗633億Tokens為例，相當於每秒10.55億Tokens，粗略計算至少需要10萬至30萬張GPU，當晚算力成本恐以千萬元計。另據機構測算，豆包、千問、元寶截至去年底的日均Tokens調用量，已分別達63萬億、32萬億、28萬億。
　
　　換言之，當人們動動手指，用「千問」生成一張社交媒體頭像，或用Seedance 2.0生成一段10秒的視頻，隨時涉及逾千、甚至數十萬個Tokens消耗。儘管千問、豆包大模型價格分別低至沒百萬Token 0.8元、每千Token 0.0008元，但現時APP提供的諸多免費體驗，無疑是以B端補貼C端。

*創新架構料續降訓練和推理成本*

　　如何持續？問問大模型自己，豆包的回答是，「免費是獲客成本，搶用戶、佔市場、建習慣，用戶數據反哺模型優化，吸引B端付費，最終形成生態閉環」；千問的回答則是，「用極低的成本，換取寶貴的用戶規模、市場地位和生態優勢，為未來的商業變現打下堅實基礎」。

　　不過，按摩通的預測，到2030年，中國與AI推理相關的Token消費量將較2025年增長370倍，如何應對算力需求井噴和潛在的產業鏈價格上漲？顛覆者之一指向下一代Deepseek V4。

　　儘管Deepseek官方三緘其口，但其早前發布的論文顯示，最新版本料引入分別名為「Engram」、「mHC」的條件記憶模塊和新網絡架構，不單編程能力有望超越Claude Opus 4.6、Gemini 3 Pro、GPT 5.2，更勢進一步降低大模型的訓練和推理成本。中國春節AI「全民公測」之後，算力通縮會否照進現實？且拭目以待。

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

最高法院的裁決對特朗普打擊有多大？

24/02/2026 13:59

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區