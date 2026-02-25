《Ａ股異動》中遠海發A漲停，現報3元人幣

中遠海發A股(滬:601866)現漲停，報3元(人民幣．下同)，升9.9%，最低價2.72元；成交1.51億股，成交金額4.35億元；量比17.5倍，換手率1.6%。
中遠海發H股(02866)升7%，報1.23港元，最高價1.24港元，最低價1.14港元；成交2839萬股，成交金額3425萬港元；主動買沽比率81:19，資金淨主動買入2172萬港元。中遠海發A股較H股呈174.8%溢價。
《經濟通通訊社25日專訊》
25/02/2026 09:50
