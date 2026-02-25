  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2026 09:50

《Ａ股異動》中遠海發A漲停，現報3元人幣

　　中遠海發A股(滬:601866)現漲停，報3元(人民幣．下同)，升9.9%，最低價2.72元；成交1.51億股，成交金額4.35億元；量比17.5倍，換手率1.6%。

　　中遠海發H股(02866)升7%，報1.23港元，最高價1.24港元，最低價1.14港元；成交2839萬股，成交金額3425萬港元；主動買沽比率81:19，資金淨主動買入2172萬港元。中遠海發A股較H股呈174.8%溢價。
《經濟通通訊社25日專訊》

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區