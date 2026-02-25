《Ａ股異動》重慶鋼鐵A漲停，現報1.68元人幣

重慶鋼鐵A股(滬:601005)現漲停，報1.68元(人民幣．下同)，升9.8%，最低價1.52元；成交3.49億股，成交金額5.67億元；量比6.3倍，換手率4.2%。
重鋼H股(01053)升22.6%，報1.41港元，最高價1.46港元，最低價1.15港元；成交1.34億股，成交金額1.82億港元；主動買沽比率61:39，資金淨主動買入4017萬港元。重慶鋼鐵A股較H股呈34.2%溢價。
《經濟通通訊社25日專訊》
25/02/2026 10:51
