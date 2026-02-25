【國務會議】李強：瞄準全年目標任務，推進銀髮經濟和養老服務發展

國務院總理李強24日主持召開國務院常務會議，對抓緊做好春節假期後政府工作作出部署。會議指出，今年是「十五五」開局之年，國務院各部門要進一步增強責任感緊迫感，瞄準全年目標任務，迅速進入工作狀態，推動黨中央各項決策部署落地見效。尤其要樹立和踐行正確政績觀，堅持從實際出發、按規律辦事，自覺為人民出政績、以實幹出政績。



要著力抓好重點任務落實，按照職責分工盡快組織力量，深入研究推進工作，確保取得實實在在的成效。要以創新的思路優化管理和服務，支持地方和企業積極探索打造新增長點，多到一線了解企業訴求和群眾急難愁盼，拿出更多有針對性的政策措施，不斷激發市場活力、增進民生福祉。



*打造一批銀髮消費新場景新業態*



會議研究推進銀髮經濟和養老服務發展有關工作。會議指出，中國銀髮經濟潛力很大，要完善支持舉措、強化政策落實，促進養老事業和養老產業發展，為應對人口老齡化提供有力支撐。要進一步釋放銀髮消費需求，提升消費能力，發揮消費補貼等政策牽引作用，打造一批銀髮消費新場景新業態。要推動普惠養老服務供給提質擴面，健全分級分類、普惠可及、覆蓋城鄉、持續發展的養老服務體系，更好保障老有所養。要加強養老機構安全管理，及時排查化解風險隱患，嚴厲打擊虛假宣傳、非法集資和養老詐騙等行為，切實維護老年群體合法權益。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》