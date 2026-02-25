  • 會員
AH股新聞

25/02/2026 13:05

【兩會在即】全國兩會3月4日起召開，審議「十五五」規劃綱要草案

　　十四屆全國人大四次會議將於3月5日在北京召開。全國政協十四屆四次會議將於3月4日在北京召開。國務院總理李強將於人大開幕式上作政府工作報告，將揭曉今年的GDP增長目標。時值「十五五」開局之年，「十五五」規劃綱要將提請全國人大審議。一系列政策信號料將在全國兩會期間釋放，全國兩會向來是世界觀察和讀懂中國的重要窗口，今年兩會將有甚麼關注重點？

*今年GDP增長目標或下調*

　　全國兩會召開在即，地方兩會在春節前密集召開。從各地政府工作報告看，多數省份將2026年地區生產總值預期增長目標設定為5%左右。不過，多個金融機構的經濟學家預計，中國可能把GDP增長目標，設定在4.5%到5%之間，比起前幾年的5%稍微下調。

　　瑞銀證券指出，由於當前中國面臨人口結構、地緣經濟緊張等挑戰，下調GDP目標，可能表示中國想預留更多靈活空間。會出現這種觀察，一方面也是因為，中國地方兩會有十餘個省分，下調了2026年的GDP增長目標。不過也有觀點認為，中國還是可能把目標訂在5%左右，因為關乎市場與民眾信心。瑞銀認為，4.5%的區間下限應該並非政策制定者的理想目標，就像2024年和2025年經濟目標設定在5%左右，實際更像5%或更高。

*將審議「十五五」規劃綱要草案*
　
　　審議「十五五」規劃綱要是備受關注的核心議程。今年全國人代會將審查「十五五」規劃綱要草案，作為中期發展藍圖，「十五五」規劃將追求高質量發展，切實回應社會關切，擘畫未來五年中國式現代化經濟社會路線圖，為實現2035年遠景目標奠定基礎。

　　據2025年10月，七中全會審議通過的《十五五》規劃綱要重點戰略任務十二大領域主要包括：產業發展、科技創新、國內市場、經濟體制、對外開放、鄉村振興、區域發展、文化建設、民生保障、綠色發展、安全發展、國防建設新華網。其中，發展新質生產力與構建全國統一大市場是貫穿始終的核心抓手。《綱要》明確將港澳台工作納入第三板塊的重點部署，強調堅持和加強黨中央集中統一領導，推動「一國兩制」　實踐行穩致遠。《綱要》經完善後即將提交全國兩會審議批準。

*大力提振消費，積極培育消費新熱點*

　　過去一年，中國持續擴大制度型開放，優化人員往來與簽證政策，LABUBU等潮玩消費更成為世界認知中國的新媒介。為實現經濟穩定增長，各地正積極培育新質生產力與新經濟增長點。梳理各地政府工作報告和「十五五」規劃綱要，大力提振消費被多次提及，多地積極培育消費新熱點，推動「情緒消費」「場景化消費」加快破圈、形成新亮點。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》

