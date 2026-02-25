  • 會員
AH股新聞

25/02/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
北方稀土(600111)1919.11
紫金礦業(601899)1882.32
工業富聯(601138)1817.44
兆易創新(603986)1475.82
中微公司(688012)1448.83
拓荊科技(688072)1431.45
洛陽鉬業(603993)1403.62
貴州茅台(600519)1250.19
中國平安(601318)1154.14
萬華化學(600309)1133.20

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)2888.26
天孚通信(300394)2562.36
中際旭創(300308)2510.63
新易盛(300502)2011.99
滬電股份(002463)1985.43
立訊精密(002475)1930.13
通富微電(002156)1793.38
勝宏科技(300476)1743.31
北方華創(002371)1468.53
陽光電源(300274)1466.73

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》

