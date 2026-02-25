  • 會員
25/02/2026 10:35

《基金觀點》惠理基金：憂聯儲局未來政策不確定，市場波動性上升將成新常態

　　隨著特朗普提名沃什(Kevin Warsh)為下一任聯儲局主席，市場波動性有所上升。惠理基金首席投資總監-多元資產投資鍾慧欣指，由於沃什過去以對於資產負債表取態「偏鷹」而著名，並且其政策取向較少依賴經濟數據，同時在前瞻性指引方面的透明度較低，市場因而憂慮聯儲局未來的政策不確定性上升。此外，沃什亦支持降低借貸成本及改善中小企業獲得信貸的途徑，並認為儲局政策重點應由推動資產價格上升轉向至支持生產力、工資及實體經濟增長。因此，市場開始由過去較為擁擠的科技板塊回流至傳統經濟板塊之上；市場波動性上升將成為新常態，因新任儲局主席上任後通常都會伴隨政策框架的轉變。

*港股A股焦點將轉向企業盈利前景，資金轉向金融及工業板塊*

　　該行提到，中國宏觀經濟數據表現仍然分化，消費持續偏弱。近期電訊行業增值稅的上調打擊了市場的風險情緒，亦重新引發市場對其他行業（特別是互聯網及遊戲行業）可能加稅的關注。受美國市場風格轉變影響，港股及中資股市場亦開始出現由科技板塊轉向價值板塊的情況。隨著業績期臨近，市場焦點將轉向企業盈利前景之上，而市場相信亦需要看到盈利見底後，才有望為後續升勢提供更有力支持。

　　人民幣持續走強，主因人民銀行允許人民幣逐步升值，以支持內需復甦。另一方面，在整體估值有所上升及宏觀環境仍然偏弱的情況下，過去表現強勢的科技板塊開始出現回調，市場資金亦逐步轉向至金融及工業板塊。農曆新年後，市場將開始關注3月份全國人大會議。目前市場對會議後推出任何具體政策的預期較低，反而可能會為潛在的正面驚喜提供空間。

*亞洲以外新興市場估值偏高，自民黨勝選提振日股風險情緒*

　　鍾慧欣指，受拉丁美洲市場強勁表現帶動，亞洲以外新興市場估值已趨向偏高，該地區的市場倉位亦變得較為擁擠；商品價格波動上升將加劇該地區市場波動性。

　　自民黨在眾議院選舉中取得壓倒性多數，提振了市場的風險情緒；首相高市早苗預計可在較少阻力下推動財政擴張及結構性改革措施。有關刺激政策將提升日本經濟增長預期，無論本地或海外投資者均對選舉結果持正面看法。然而，市場估值亦逐步上升。隨著潛在減稅及財政擴張政策的推行，日本國債收益率或持續上升，長遠而言可能對市場流動性及估值構成影響。

*亞洲投資級別債信貸息差偏緊，亞洲高收益債違約率料維持低位*

　　亞洲投資級別債券信貸息差維持於偏緊水平，而新債發行供應則保持穩定。隨著沃什獲提名為下一任儲局主席，市場預計儲局在縮減資產負債表的同時亦會推動減息，有機會令美國國債孳息曲線變得更加陡斜，並且令存續期風險亦有所上升。

　　亞洲高收益債券信貸息差持續維持於遠低於歷史平均水平的偏緊區間，但現時仍然高於美國高收益債券的信貸息差。由於新債供應有限，在持續追逐收益的環境下，投資者集中在同一批亞洲高收益債券之中尋找機遇；儘管該類債券估值已經偏高，但隨著亞洲企業再融資的進展改善，預計該類債券的違約率將維持低位。

　　新興市場債券信貸息差進一步收窄，倉位趨於擁擠的情況亦與新興市場股票類似，尤其是集中於拉丁美洲地區之上；在收益選擇有限的情況下，投資者繼續在該類債券之中追逐收益。

*黃金波動性上升或成新常態，多元資產策略提供較低波動性*

　　黃金市場的投機性倉位有所上升，令貴金屬價格的波動性顯著增加，情況為數十年來罕見；隨著散戶投資者的槓桿交易增加，黃金波動性上升或將成為市場的新常態。另一方面，各國央行持續增持黃金以分散對美國國債的依賴；至於機構投資者目前對黃金的配置仍處低位，但未來有望逐步提升。

　　相較單一資產或傳統平衡組合，多元資產策略能提供較低的波動性。然而，近期股票、企業債，以及商品等風險資產間的相關性顯著上升。在當前市況充滿著不明朗因素的前提下，穩定的收益來源將成為投資回報的關鍵驅動力。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
《環富通基金頻道25日專訊》

