《神州頭條》財經報章頭版摘要：錨定重點領域，地方財政持續發力

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《習近平關於樹立和踐行正確政績觀論述摘編》出版發行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於樹立和踐行正確政績觀論述摘編》一書，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。《論述摘編》分7個專題，共計253段論述，摘自習近平同志2012年11月至2026年1月期間的報告、講話、回信、指示、批示等150多篇重要文獻。



錨定重點領域，地方財政持續發力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

廣東、福建、山東、海南等地發布了關於2025年預算執行情況和2026年預算草案的報告）。中國證券報記者梳理多地預算報告和2026年政府工作報告發現，2026年多地錨定重點領域，明確加大科技創新投入，優化政府投資基金布局，發揮財政資金撬動作用。



最高法：加強對證券類新型疑難案件研究應對

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

最高人民法院民二庭庭長王闖2月24日在最高法新聞發布會上表示，下一步，將加快出台新公司法配套司法解釋，推動中國特色現代企業制度建設。制定證券市場內幕交易、操縱市場等民事賠償司法解釋，深入研究私募基金、資產支持證券、供應鏈金融、互聯網金融、虛擬貨幣等新型金融案件司法應對舉措。





《上海證券報》



躍馬揚鞭開新局，地方「新春第一會」發出奮進動員令

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2月24日，馬年春節後首個工作日，多個省份召開「新春第一會」，聚焦科技創新、協同發展、優化營商環境等主題，確保「十五五」開好局、起好步。



放量普漲，馬年A股「開門紅」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2月24日，農歷丙午馬年首個交易日，A股主要股指集體收漲，全市場成交額重返2萬億元上方，個股呈現普漲格局，市場風險偏好明顯回升。截至收盤，上證指數報4117.41點，上漲0.87%；深證成指報14291.57點，上漲1.36%。





《證券時報》



代表委員履職建言落地見效，資本市場制度建設再上台階

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資本市場改革始終是兩會代表委員高度關注的重點議題。過去三年，證監會累計承辦兩會建議提案超千件，代表委員建言獻策，監管部門有所呼應，將代表委員的真知灼見與資本市場全面深化改革部署同謀劃共推進。



解碼「甌」式萬億發展：從千年商港到厚植AI沃土

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2025年，溫州地區生產總值首次突破萬億元大關，成為繼杭州、寧波後浙江第三座「萬億之城」。而今，站在「萬億」新起點上的溫州，「浙江第三極」成色愈來愈足。特色產業集群星羅棋布，資本市場溫州板塊持續擴容，人工智能新賽道已全面起跑。