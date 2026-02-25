  • 會員
AH股新聞

25/02/2026 17:00

《鍾之日記》內房內需炒上，恒指止跌回穩

　　2月25日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　財政司司長陳茂波今日宣讀新一份《財政預算案》，年度派糖力度較上年度大，包括寬減首兩季住宅及非住宅差餉，每季上限500元；寬減2025/26課稅年度100%利得稅、薪俸稅和個人入息課稅，上限為3000元等等。此外，政府時隔42年動用外匯基金儲備，陳茂波稱，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，將從外匯基金把1500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。他強調資金全部用於基建投資而非日常開支，等同由一種投資形式轉為另一種更切合未來發展需要的投資方式。

　　美股隔晚造好，反映中概股表現的金龍指數升1.37%。港股昨吐近500點後，今早高開154點，恒指反覆造好，午後曾最多升280點，全日收報26765，升175點或0.7%；主板成交近2368億元。

*A股連升兩日，兩市成交放量一成*

　　滬綜指馬年開市以來連升兩日，今日再收升0.72%，報4147.23點，深成指亦揚1.29%，創業板指升1.41%。滬深兩市成交約2.46萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量2605億元或12%。有色金屬、礦產、地產板塊領漲。在地緣博弈下，礦產資源股全日大漲。有色板塊收高3.6%，稀土股亦升3.5%。《路透》報道稱，特朗普政府計劃利用五角大樓開發的人工智能程序，為關鍵礦產設定參考價格，以推動建立一個全球金屬貿易區。

*上海再放寬樓市限購，內房股走強*

　　時隔半年上海進一步降低購房門檻。上海市住房城鄉建設管理委等五部門聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產政策的通知》，自2026年2月26日起施行。政策主要針對非上海戶籍居民大幅降低購房限制、提高住房公積金貸款額度，並調整個人住房房產稅規定。

　　《通知》明確，非滬籍居民家庭或成年單身人士，自購房之日前在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的，在外環外購買住房不限套數，在外環內限購1套住房；連續繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上的，在外環內限購2套住房。持《上海市居住證》滿5年及以上的，在全市範圍內限購1套住房。　

　　公積金方面，家庭購買首套住房的最高貸款額度從160萬元人民幣提高至240萬元人民幣，若疊加多子女家庭（上浮20%）或購買綠色建築（上浮35%）等優惠，最高可達324萬元人民幣。同時，提升二套房貸款額度和資格認定，在稅收方面，成年子女購買首套房暫免徵收個人住房房產稅。

　　這並非上海首次優化限購，2025年8月，上海戶籍居民家庭、在上海連續繳納社保或個稅滿1年及以上的非滬籍居民家庭，在外環外購買住房不再限制套數，成年單身人士則按照居民家庭執行住房限購政策。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，新政充分體現上海綜合施策、因城施策、發揮好存量和增量政策集成效應的導向，亦符合2026年住房消費工作的相關要求。

　　受消息提振，內房股普遍上揚。碧桂園(02007)一度飆8%，最終漲超6%，其境內主要發債主體碧桂園地產集團有限公司和騰越建築科技集團有限公司公布，擬對9筆標的債券進行購回，斥資總額上限為4.5億元人民幣。另外，建發國際集團(01908)彈超5%，龍湖(00960)升超4%，融創中國(01918)升逾3%，華潤置地(01109)升逾2%，中國海外發展(00688)升近2%。

*春節消費數據按年錄增，海底撈飆6%*

　　內地春節假期出遊、消費等數據陸續公布，今年春節國內出遊人數和總花費均創新高，消費行業日均銷售收入按年增長13.7%，其中餐飲消費收入增31%，海底撈(06862)在9天假期中，全國門店共計接待顧客超1400萬人次，今天股價飆6%，收報17.51元，領漲一眾內需股。康師傅(00322)亦漲3.8%，安踏體育(02020)升2.5%，蒙牛乳業(02319)揚1.5%。

　　業內人士分析，海底撈在下沉市場的走熱，本質是因為「品牌認知度+場景適配性」的雙重優勢。一方面，年輕群體對連鎖品牌的偏好形成消費慣性；另一方面，春節期間家庭聚餐、朋友聚會的剛需，與海底撈「熱鬧氛圍+貼心服務」的定位高度契合。

　　文旅部公布數據，今年春節假日9天，全國國內出遊5.96億人次，較去年春節假日8天增加9500萬人次；國內出遊總花費8034.83億元（人民幣．下同），較去年增加1264.81億元。交通運輸部數據顯示，9天假期全社會跨區域人員流動量累計超28億人次，日均3.11億人次，按年增長8.2%，規模創歷史新高。

　　另外，國家稅務總局數據顯示，今年春節全國消費相關行業日均銷售收入與上年春節假期相比增長13.7%。在「以舊換新」、有獎發票等政策帶動下，包括掃地機器人、投屏電視等日用家電銷售收入同比增長19%。同時，文旅市場火熱，超旅遊相關服務銷售收入同比增長39.6%。此外，春節假期不少地方推出特色餐飲活動，飯店家宴訂單火爆，餐飲收入同比增長31.2%。另百貨零售同比增長39.3%，互聯網零售在去年高基數基礎上同比增長10.4%。
　
　　全國政協十四屆四次會議預計於2026年3月4日在北京召開，而緊接著在5日召開十四屆全國人大四次會議。分析指中央大方向不變，將會繼續推進「十五五」規劃，市場關注內需方面會否加力，例如推出稅務減免、派消費券，以及繼續推出「以舊換新」的政策。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

