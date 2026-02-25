  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2026 08:36

劉強東創立遊艇品牌Sea Expandary，將在廣東個人投資50億元

　　據內媒報道，京東創始人、董事局主席劉強東近日創立獨立遊艇品牌Sea Expandary，進入遊艇產業，計劃從研發、製造、銷售、運營、租賃、經紀、服務等全產業鏈布局遊艇產業。

　　劉強東表示，將在廣東投資50億元（人民幣．下同）布局遊艇產業。該投資為個人投資，項目會有專門的CEO負責管理，而他本人不會直接參與運營管理，大部分精力依然放在京東集團。他還指出，國內的遊艇企業投資呈現「小、散、弱」的產業格局，幾乎沒有一家國內遊艇製造公司投資額超過一千萬，但是遊艇其實是資本和技術密集型的產業，投資50億才能去跟歐美全球頂級的遊艇製造公司進行競爭。

　　對於Sea Expandary的定位，劉強東提出，要「重新定義整個遊艇產業」，打造百分之百綠色環保的新能源遊艇，並希望造出售價僅10萬元、空間足夠大的好遊艇。「讓遊艇像汽車一樣走進千家萬戶，讓普通的市民也能用得起遊艇。」

　　在新春復工第一天，該品牌與深圳、珠海等地政府簽署戰略合作協議，Sea Expandary預計將在珠海投資建設遊艇製造基地，在深圳建設遊艇事業中國總部，參與深圳多座碼頭及配套設施的建設運營。此外，Sea Expandary還將在大灣區布局研發創新中心、遊艇運營服務中心、保稅維修中心等一系列配套機構。
《經濟通通訊社25日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區