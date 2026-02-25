劉強東創立遊艇品牌Sea Expandary，將在廣東個人投資50億元

據內媒報道，京東創始人、董事局主席劉強東近日創立獨立遊艇品牌Sea Expandary，進入遊艇產業，計劃從研發、製造、銷售、運營、租賃、經紀、服務等全產業鏈布局遊艇產業。



劉強東表示，將在廣東投資50億元（人民幣．下同）布局遊艇產業。該投資為個人投資，項目會有專門的CEO負責管理，而他本人不會直接參與運營管理，大部分精力依然放在京東集團。他還指出，國內的遊艇企業投資呈現「小、散、弱」的產業格局，幾乎沒有一家國內遊艇製造公司投資額超過一千萬，但是遊艇其實是資本和技術密集型的產業，投資50億才能去跟歐美全球頂級的遊艇製造公司進行競爭。



對於Sea Expandary的定位，劉強東提出，要「重新定義整個遊艇產業」，打造百分之百綠色環保的新能源遊艇，並希望造出售價僅10萬元、空間足夠大的好遊艇。「讓遊艇像汽車一樣走進千家萬戶，讓普通的市民也能用得起遊艇。」



在新春復工第一天，該品牌與深圳、珠海等地政府簽署戰略合作協議，Sea Expandary預計將在珠海投資建設遊艇製造基地，在深圳建設遊艇事業中國總部，參與深圳多座碼頭及配套設施的建設運營。此外，Sea Expandary還將在大灣區布局研發創新中心、遊艇運營服務中心、保稅維修中心等一系列配套機構。

