《神州金融》超九成保險資管產品實現正收益，業內：將關注科創主題

Wind數據顯示，截至2月24日，今年以來已披露最新淨值的保險資管產品共有1602隻，其中今年以來實現區間正收益的產品佔比高達93.2%。



分類型來看，固收類保險資管產品仍佔據較多席位，業績表現整體較為穩健，在1098隻固收類產品中，有1038隻產品今年以來實現正收益；權益類保險資管產品有269隻，今年以來有245隻產品實現正收益，有近20隻產品今年以來區間收益率超10%；混合類保險資管產品有220隻，今年以來有195隻產品實現正收益。另外，區間收益率排名前10位的產品中有6隻產品屬於權益類，其餘屬於混合類。



*科創賽道成布局核心方向*



今年以來，保險資管公司調研上市公司的力度持續增強，尤其加大了對科創類企業的關注。Wind數據顯示，截至2月24日，今年以來，有33家保險資管公司參與上市公司調研合計超670次，其中泰康資產調研次數最多，達86次，華泰資產、新華資產、人保資產、國壽資產調研次數均超50次。



展望後市，華泰證券在研報中預計，2026年險資仍將積極入市，二級權益類倉位將繼續上升，但上升幅度將較2025年有所收斂，二級權益和債券的配置將較2025年更為均衡。多位保險資管人士向《上海證券報》表示，下一步將密切關注科技產業動向和基本面變化，加強對相關領域優質上市公司的跟蹤和挖掘，切實提升對科創企業的估值判斷與定價能力。

《經濟通通訊社25日專訊》